Abgebrannte Bayreuther Disco Rosenau: Tor der "Rosi" soll gerettet werden

Im Mai 2017 ist die bekannte Bayreuther Diskothek "Rosenau" durch einen Großbrand völlig zerstört worden. Inzwischen haben die Abrissarbeiten begonnen. Ob die "Rosi" wiederaufgebaut wird, steht noch nicht fest. Die Brauerei, der das Gebäude gehört, in dem die Kultdisco untergebracht war, hat nach eigenen Angaben zwar eine Bauvoranfrage beim Ordnungsamt der Stadt gestellt - darauf aber bislang noch keine Antwort erhalten. Das berichtet der Bayerische Rundfunk am Donnerstag.Das markante weiße Tor zur "Rosi" mit der Aufschrift "Saalbau Rosenau" soll allerdings auf jeden Fall erhalten bleiben. Bautechnisch sei das kein leichtes Unterfangen, postete "rosenau Bayreuth" auf Facebook . Damit sei demnach extra eine Spezialfirma beauftragt. "Drückt mit uns alle fest die Daumen, damit die Rettung und Erhaltung des Rosi Tors gelingt", hieß es in dem Post.