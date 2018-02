A9 in Oberfranken: Drei Unfälle kurz nacheinander

Wie die oberfränkische Polizei berichtet, ereigneten sich auf der regennassen Autobahn drei Unfälle innerhalb weniger Minuten kurz vor dem Parkplatz Sperbes.



In Richtung Berlin fahrend kam der Audi eines 34-Jährigen von der Fahrbahn ab und streifte die Betonleitwand. Unverletzt konnte der Fahrer auf dem Standstreifen anhalten.



Unmittelbar darauf geriet ein 35-jähriger Mercedes-Fahrer fast an gleicher Stelle ins Schleudern, streifte einen neben sich fahrenden VW und krachte in die Betonleitwand.



Der stark beschädigte Daimler prallte zurück, schlitterte über die gesamte Fahrbahn und blieb auf der Überholspur liegen. Ein 60-jähriger Autofahrer konnte dem Wrack nicht mehr ausweichen und fuhr auf das Unfallfahrzeug auf.



Alle beteiligten Autofahrer blieben glücklicherweise unverletzt. Der Gesamtschaden summiert sich auf 45000 Euro.