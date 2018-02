Zwei Verkehrsunfälle mit drei Leichtverletzten

Ein 18-jährger Bayreuther befuhr am Samstagabend, gegen 22.45 Uhr, mit seinem BMW die Staatsstraße 2163 von Dressendorf kommend in Richtung Allersdorf. Hierbei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, übersteuete dann sein Fahrzeug nach links und fuhr dort gegen ein Wasserdurchlassgitter.



Dadurch stellte sich der Pkw auf, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Beide Insassen konnten sich selbst aus dem Fahrzeug befreien. Der Fahrer erlitt eine Beule an der Stirn sowie verschiedene Prellungen, der Beifahrer blieb unverletzt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von rund 3000 Euro. Unfallursache dürfte nicht angepasste Geschwindigkeit gewesen sein.



Hinter dem oben genannten BMW fuhr ein 20-jähriger Audi-Fahrer. Dieser musste den Unfall beobachten und erschrak dabei so sehr, dass er seinen Pkw stark abbremste. Dadurch geriet dieser ins Schleudern und fuhr zunächst gegen eine Böschung, anschließend streifte er einen Gartenzaun. Am Zaun entstand nur geringer Sachschaden. Der Fahrer sowie der Beifahrer wurden leicht verletzt, eine weitere Mitfahrerin blieb unverletzt. Am Pkw entstand Schaden in Höhe von 1500 Euro.



Ein Atemalkoholtest bei beiden Fahrzeugführern verlief negativ. pol