Unter Sattelzug geschleudert - Schwerer Unfall auf der A9 bei Pegnitz

Eine schwere Kopfverletzung erlitt ein 60-jähriger Beifahrer eines Fahrzeugs aus Nürnberg bei einem Unfall am Samstagnachmittag um 15.45 Uhr auf der Autobahn bei Pegnitz. Dies berichtet die Polizei.



Kurz vor der Ausfahrt Pegnitz in Richtung München kam der 43-jährige Fahrer aus Mittelfranken mit seinem Wagen auf einer Schneematsch bedeckten Fahrbahn ins Schleudern und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Unkontrolliert schleuderte das Fahrzeug von der mittleren Fahrspur aus nach rechts und krachte frontal unter den vorausfahrenden Auflieger eines Sattelzuges.



Anschließend prallte das Auto nach links in die Betonleitwand und wurde durch die Luft geschleudert. Total beschädigt blieb das Wrack auf dem linken Fahrstreifen liegen. Der 60-jährige Beifahrer aus Mittelfranken befand sich bei Eintreffen der Polizei schwerstverletzt mit einer offenen Kopfverletzung im Pkw, war noch ansprechbar und wurde medizinisch erst-versorgt.



Durch den Notarzt wurde eine Lebensgefahr des Beifahrers nicht ausgeschlossen. Dieser wurde mit dem Rettungshubschrauber sofort ins Krankenhaus nach Bayreuth gebracht. Der Fahrer des Autos erlitt mittelschwere Schnittverletzungen im Kopfbereich und wurde ebenso ins Krankenhaus gebracht. Weitere Personen wurden nicht verletzt.



60.000 Euro Sachschaden

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Bayreuth wurde das Fahrzeug als Beweismittel sichergestellt. Der Sattelzug war nicht mehr fahrbereit und wurde ebenfalls abgeschleppt. Ob eine zu hohe Geschwindigkeit des Autofahrers bei diesen winterlichen Verhältnissen die Ursache des Unfalls war, muss in den Folgetagen die Begutachtung des Fahrzeugs durch einen Sachverständigen klären.



Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 60.000 Euro. Die Autobahn wurde für eine Dauer von zwei Stunde komplett gesperrt und es bildete sich ein Rückstau von 10 Kilometer. Unter dem Großaufgebot an Einsatzkräften befanden sich Autobahnmeisterei Trockau, die Feuerwehren Trockau und Pegnitz und das THW Pegnitz vor Ort.



Lediglich ein unbeteiligter Zeuge und der Fahrer des Autos bestätigten den oben genannten Unfallhergang. Weitere Zeugen des Vorfalls werden deshalb gebeten sich unter der Telefonnummer 0921/506-2330 bei der Verkehrspolizeiinspektion Bayreuth zu melden.