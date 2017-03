Unfall auf der A9 bei Himmelkron: 66-Jähriger stirbt

Ein schwerer Unfall hat sich am späten Sonntagabend kurz nach der Anschlussstelle Bad Berneck/Himmelkron ereignet, teilte die Polizei mit. Ein 66 Jahre alter Autofahrer zog sich dabei lebensgefährliche Verletzungen zu, zwei weitere Menschen wurden leicht verletzt. Am Montagmorgen starb der 66-Jährige.Ein 21-Jähriger aus dem Kreis Kulmbach war gegen 23.30 Uhr mit seinem Renault auf dem mittleren Fahrstreifen Richtung München unterwegs. Der junge Mann wechselte mit seinem Auto auf die rechte Fahrspur und fuhr aus noch unbekannten Gründen offensichtlich ungebremst auf den Opel Corsa eines 66-Jährigen aus Zeil am Main auf.Der Corsa schleuderte durch des heftigen Aufprall nach links, worauf ein nachfolgender 55-Jähriger mit seinem Volvo den Corsa auf Höhe der Fahrertür erfasste. Beide Fahrzeuge schleuderten anschließend nach rechts von der Fahrbahn und verkeilten sich unter der Leitplanke.Ein Notarzt bemühte sich um den lebensgefährlich verletzten Opelfahrer und ließ ihn ins Klinikum Bayreuth bringen. Der Mann starb am Montagmorgen. Die Staatsanwaltschaft Bayreuth veranlasste die Sicherstellung der Unfallfahrzeuge und ordnete beim 21-Jährigen eine Blutentnahme an. Der Gesamtschaden wird auf ca. 30.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme kam es in Fahrtrichtung München zu Behinderungen.