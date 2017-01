Tödliches Unglück bei Arbeiten an Stromturbine in Warmensteinach

Der 59-Jährige war am Abend in der Werkstatt seines Anwesens mit Reparaturarbeiten an einer Wasserstromturbine beschäftigt. Das berichtet die Polizei am Donnerstag. Aus bislang nicht geklärten Gründen wurde der Mann von der Maschine erfasst und tödlich verletzt. Der alarmierte Notarzt konnte nur noch den Tod des 59-Jährigen feststellen. Zur Klärung der genauen Umstände des Unglücks hat das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Bayreuth die Ermittlungen übernommen.