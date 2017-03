Sexueller Übergriff in Bayreuth: Mann würgt die Frau, als sie flieht

Der brutale Übergriff auf die 34-jährige Frau ereignete sich im Bussardweg in Bayreuth.



Die Frau hatte abends am Faschingsdienstag, 27. Februar 2017 in einer Bar im Stadtgebiet einen Mann kennengelernt und begleitete ihn später in seine Wohnung.



Laut Polizei bedrängte er sie in den Morgenstunden massiv sexuell, bis sich die 34-Jährige schließlich losreißen konnte und aus dem Haus rannte.



Der Tatverdächtige folgte ihr, packte sie im Bussardweg, auf Höhe des Studentenwohnheims, und würgte sie. Als sich die Frau befreien konnte, lief sie zu einem Haus, einige Straßen entfernt, und bat um Hilfe. Die Bewohner verständigten daraufhin die Polizei.



Nach umfangreichen Suchmaßnahmen gelang es den Kripobeamten schließlich, mit Unterstützung der Frau den Tatort herauszufinden.



Wenig später konnten sie auch einen tatverdächtigen, 27-jährigen Mann ermitteln und vorläufig festnehmen. Gegen ihn werden Ermittlungen wegen eines Sexualdelikts und vorsätzlicher Körperverletzung geführt.



Zeugen, die am Morgen des 28. Februar 2017, etwa im Zeitraum von 6 Uhr bis 6.30 Uhr, den Übergriff des Mannes auf die 34-jährige Frau im Bussardweg, auf Höhe des Studentenwohnheims, beobachtet haben, melden sich bitte bei der Kripo Bayreuth unter der Tel.-Nr. 0921/506-0.