Oberpfalz: Auto überschlägt sich mit Sommerreifen

Am Montagmorgen hat ein US-Amerikaner in Eschenbach in der Oberpfalz einen Unfall mit Überschlag unverletzt überstanden. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Mann mit Sommerreifen unterwegs.Kurz vor 9 Uhr befuhr der amerikanische Staatsbürger mit seinem Dodge die Staatsstraße 2168 von Speinshardt in Richtung Eschenbach. Kurz nach dem Ortseingang von Eschenbach kam er in einer Rechtskurve wegen Schneeglätte ins Schleudern, fuhr über einen Gehsteig und prallte dort gegen einen Busch und einen Holzgartenzaun.Das Mauerwerk des Gartenzauns wurde für das Auto zur Schanze, das sich daraufhin überschlug und auf der Seite zum Liegen kam. Der Fahrer konnte sich alleine befreien und blieb laut Angaben der Polizei unverletzt. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden.