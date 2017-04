Mord an 88-Jährigem in Bayreuth - Tonaufnahmen von rätselhaften Anrufer veröffentlicht

Ermittlungskommission wird zur Sonderkommission





Kripo sucht unbekannten Anrufer





Bevölkerung kann Notruf abhören und Hinweise geben





Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung



Nach dem gewaltsamen Tod eines 88-Jährigen im Bayreuther Stadtteil Roter Hügel am 12. April ermittelt die Polizei weiter wegen Mordes. Nun veröffentlichte die Polizei den Notruf, der die Beamten damals auf den Fall aufmerksam gemacht hatte. Dadurch erhoffen sich die Ermittler weitere Zeugenhinweise.Der Mann war nicht mehr ansprechbar und lag regungslos inseinem Anwesen in der Innstraße in Bayreuth. Am darauffolgenden Freitag starb der Mann in einem Krankenhaus. Aufgrund der Gesamtumstände gingen die Beamten schnell von einem Gewaltverbrechen aus und riefen am Donnerstagmorgen die Ermittlungskommission (EKO) "Inn" ins Leben.Aufgrund der notwendigen umfangreichen Ermittlungen und der komplexen Spurenlage wurde die Ermittlungskommission in der vergangenen Woche unter anderem mit weiteren Kripobeamten und Ermittlern aus ganz Oberfranken zur Sonderkommission "Inn" erweitert. Unter Hochdruck arbeiten die gesamte SOKO und die Staatsanwaltschaft Bayreuth an der Aufklärung der Gewalttat.An dem Tatabend ging kurz nach 23 Uhr der Notruf bei der Polizei ein. Wie die Ermittlungen ergaben, wurde der Anruf von einem öffentlichen Münzfernsprecher am Bahnhof in Crailsheim, Baden-Württemberg, getätigt.Der gebrochen deutsch sprechende Anrufer gab dort unter anderem an, dass in Bayreuth, Innstraße, ein alter Mann überfallen und schwer verletzt worden sei. Daraufhin fuhren die oberfränkischen Polizisten sogleich zu dem Anwesen, wo sie den Senior mit erheblichen Verletzungen auffanden.Wie die Kripobeamten der SOKO ermitteln konnten, war dieses Telefonat das einzige, das an dem Mittwoch, im Zeitraum von 16 Uhr bis Mitternacht, von dem Münzfernsprecher getätigt wurde.Im Rahmen der umfassenden Ermittlungen der Sonderkommission ist für die Beamten von großem Interesse, um wen es sich bei dem unbekannten Anrufer handelt, der möglicherweise ein wichtiger Zeuge sein könnte. Darum bitten sie auch die Bevölkerung um Mithilfe.Die Beamten der SOKO "Inn" erhoffen sich nun mit der Veröffentlichung des Notrufs, Hinweise auf die Identität des unbekannten Mannes zu erhalten.Auch über die kostenfreie Telefonnummer 0800/7766310 können Sie den Notruf anhören und sich auf Wunsch anschließend zum Hinweistelefon weiterleiten lassen.Zwischenzeitlich wurde ein Hinweistelefon eingerichtet, das rund um die Uhr für die Bevölkerung erreichbar ist. Unter der Tel.-Nr. 0921/506-2433 kann jedermann Hinweise an die SOKO "Inn" weitergeben.• Wer hat am Mittwoch, 12. April 2017, insbesondere um etwa 23 Uhr, in 74564 Crailsheim eine Person an dem Münzfernsprecher am Bahnhof, in der Nähe des Gleises 1, gesehen?• Wer glaubt, den Mitteiler des Notrufs zu kennen oder kann Hinweise auf seinen Aufenthaltsort geben?• Wer hat insbesondere an diesem Mittwoch, dem Tattag, in Bayreuth in der Innstraße oder den umliegenden Straße verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge bemerkt?Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnumer 0921/506-2433, Hinweistelefon der SOKO "Inn", zu melden.