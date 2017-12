Mann stirbt bei Unfall auf der B22 bei Bayreuth

Bei einem schweren Unfall ist am Freitagabend ein 29 Jahre alter Motorradfahrer tödlich verunglückt, teilte die Polizei mit. Die B22 zwischen Bayreuth und Eckersdorf war bis 21.45 Uhr gesperrt.



Der 29 Jahre alte Motorradfahrer aus dem Landkreis Bayreuth war, gegen 18.45 Uhr, mit seiner Kawasaki auf der Bundesstraße B22 von Bayreuth stadtauswärts Richtung Eckersdorf unterwegs. Kurz nach der Abzweigung Richtung Mistelbach, fuhr der 29-jährige Fahrer eines BMW X3 aus einem Grundstück nach links auf die B22 ein. Unmittelbar danach stieß der Kradfahrer gegen das Heck des Wagens, wurde von der Maschine geschleudert und prallte gegen einen Baum auf der rechten Straßenseite.



Mit schwersten Verletzungen blieb der Mann am Boden liegen. Sämtliche Bemühungen eines sofort alarmierten Notarztes waren vergebens, der 29-Jährige starb noch am Unfallort. Der Autofahrer und seine 18-jährige Beifahrerin erlitten einen Schock.



Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bayreuth kam ein Sachverständiger an die Unfallstelle und unterstützte die Beamten der Polizei Bayreuth-Stadt bei der Klärung der Unfallursache. Auch ein Staatsanwalt machte sich vor Ort ein Bild von dem Verkehrsunfall. Mitarbeiter eines Kriseninterventionsteams kümmerten sich insbesondere um die Angehörigen des Motorradfahrers.



Für Absperrmaßnahmen sowie die Ausleuchtung der Unfallstelle waren mehrere Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks Bayreuth und Kulmbach vor Ort. Der Gesamtsachschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf geschätzte 20.000 Euro.