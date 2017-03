Ein Verletzter bei Brand in Bayreuth

Am Montagabend wurde die Feuerwehr Bayreuth zusammen mit dem Rettungsdienst und der Polizei zu einem Brand in einer Wohnung in der Preuschwitzer Straße alarmiert. Dort hatte eine Dunstabzugshaube Feuer gefangen. Ein Mensch musste zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus gebracht werden, berichtet die Feuerwehr Bayreuth.



Gegen 18.45 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert. Bis zum Eintreffen der ersten Kräfte konnte der Brand aber durch die Bewohner bereits eigenständig gelöscht werden. Ein Atemschutztrupp kontrollierte die Brandstelle lediglich mit einer Wärmebildkamera und verbrachte das Brandgut ins Freie. Anschließend wurde das Gebäude vom Rauch befreit.



Ein Bewohner musste aufgrund eingeatmeter Rauchgase vom ebenfalls angerückten Rettungsdienst zur weiteren Kontrolle ins Krankenhaus gebracht werden.



Nach gut einer dreiviertel Stunde war der Einsatz für die 13 Kräfte der Abteilungen Ständige Wache und Meyernberg beendet.