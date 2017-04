Diebstahl in Betzenstein, Eggolsheim und Gräfenberg: Polizei warnt vor unbekanntem Täter

Auf Bargeld hatte es ein bislang unbekannter Mann abgesehen, der in den vergangenen Tagen in eine Wohnung, eine Firma sowie in eine Brauerei eindrang. Die Polizeiinspektionen Forchheim, Pegnitz und Ebermannstadt ermitteln und suchen Zeugen. Derzeit muss davon ausgegangen werden, dass der Unbekannte auch weiterhin, insbesondere in Geschäften, auftreten wird, um Gelddiebstähle zu begehen.



In Eggolsheim stahl der unbekannte Dieb am Montag, den 10. April gegen 13 Uhr, innerhalb von nur wenigen Minuten aus einem Büroraum einer Firma in der Hauptstraße einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag. Am Dienstag, den 18. April gelangte ein Unbekannter über eine offene Haustüre in eine Wohnung in der Hauptstraße in Betzenstein. Auf der Suche nach Bargeld entdeckte er in einem Raum einen Geldbeutel und nahm den Inhalt an sich. Dann flüchtete der Dieb durch einen angrenzenden Laden in unbekannte Richtung.



In einem Brauereigebäude fiel am nächsten Tag, gegen 15.30 Uhr, ein fremder Mann auf, der sich dort unberechtigt aufhielt und unmittelbar zuvor offenbar einen Geldbeutel an sich genommen hatte. Als er von einer Mitarbeiterin darauf angesprochen wurde, flüchtete der Täter. Die Geldbörse ließ er zurück.



Täterbeschreibung

Nach bisherigen Erkenntnissen der ermittelnden Beamten dürfte es sich bei den drei Fällen um den gleichen Tatverdächtigen handeln. Auch im nördlichen Landkreis Lauf an der Pegnitz fiel vermutlich derselbe Mann am Mittwoch schon durch sein verdächtiges Verhalten einer Ladenbesitzerin auf.



Der Tatverdächtige ist etwa 175 bis 180 Zentimeter groß und geschätzte 45 Jahre alt. Er hat graumelierte, rotblonde Haare und einen kurzen Kinnbart. Zudem trug er bei dem Diebstahl in der Wohnung sowie der Brauerei eine schwarze Jeans und eine mittelblaue, quergesteppte Daunenjacke.



Einer Zeugin fiel im Zusammenhang mit dem Diebstahl in Gräfenberg ein Auto mit den Kennzeichen aus dem Zulassungsbezirk Weißenburg, "WUG" auf. Eventuell steht dieses Fahrzeug im Zusammenhang mit dem Tatverdächtigen.



Die Polizei sucht nach Zeugen

Zeugen, die sachdienliche Hinweis zu den Diebstählen, dem tatverdächtigen Mann und/oder einem Auto machen können, das möglicherweise von ihm genutzt wird, melden sich bitte bei der jeweilig zuständigen Polizeidienststelle.