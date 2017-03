Atemwegsprobleme: Sechs Schulkinder in Kinderklinik eingeliefert

Drei Rettungsfahrzeuge sowie ein Notarzt sind am Freitagmorgen gegen 10.20 Uhr bei der Hauptschule in Gefrees vorgefahren. Der Grund: Mehrere Schüler klagten über Atemwegsreizungen.



Die Ursache war jedoch schnell geklärt - spielende Kinder waren gegen einen an der Wand angebrachten Feuerlöscher gestoßen. Dadurch löste das Gerät aus und versprühte seinen Inhalt im Flur.



Wie die Polizei mitteilte, wurden von den anwesenden Schülern vorsorglich sechs wegen Atemwegsreizungen in die Kinderklink nach Bayreuth gebracht. Der entstandene Sachschaden und die genauen Umstände, welche

zur Auslösung des Feuerlöschers führten, müssen noch ermittelt werden.