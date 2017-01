A9: Auto überschlägt sich bei Bayreuth - eine Leichtverletzte

Am Freitagmorgen ereignete sich auf der A9 zwischen den Anschlussstellen Bayreuth Nord und Bayreuth Süd in Fahrtrichtung Süden ein Unfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Dies teilte die Feuerwehr mit.



Gegen 7.45 Uhr überschlug sich das Fahrzeug einer Frau und kam auf dem Dach auf der linken Spur zum liegen. Die Fahrerin konnte bis zum Eintreffen der Feuerwehr ihr Fahrzeug aus eigenen Kräften verlassen und wurde vom ebenfalls alarmierten Rettungsdienst nach einer kurzen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Sie hat sich glücklicherweise keine schwereren Verletzungen zugezogen.



Die Feuerwehr übernahm die Absperrmaßnahmen, reinigte die Fahrbahn und stellte bis zum Abtransport des Unfallfahrzeugs den Brandschutz an der Einsatzstelle sicher.



Für die Dauer des Einsatzes waren die linke und die mittlere Fahrspur in Fahrtrichtung Nürnberg gesperrt. Vor Ort waren acht Einsatzkräfte der Ständigen Wache mit zwei Fahrzeugen. Die Absicherung des Rückstaus übernahm das THW Bayreuth.