68ER-SPIELE-TREFF: Spielen vor 50 Jahren ? spielen heute

Dienstag, 17.04. & Donnerstag, 26.04.2018, jeweils um 17 Uhr, Treffpunkt: Servicepoint

(unabhängig voneinander besuchbar)

Spielen vor 50 Jahren ? spielen heute

Vielleicht gehören Sie zu der typischen 68er Generation, die die Spiele dieser Zeit noch genau kennt: Scrabble, Monopoly & Co. wurden damals neu auf den Markt gebracht. Spielen war in den 60ern eine gängige Freizeitbeschäftigung. Heute sucht man oft vergeblich nach Spielepartner/innen oder Gelegenheiten für gemeinsames Spiel.

An diesen Nachmittagen nun haben Sie die Möglichkeit, mit Gleichgesinnten altbekannten Spielen zu frönen, aber unter fachkundiger Anleitung das eine oder andere neue Spiel kennenzulernen. Denn die Bibliothek bietet auch in diesem Bereich viele Möglichkeiten an.

Referentinnen: Sigrid Seebach-Blum, Bibliotheksinspektorin / Daniela Steidinger, Lektorat ?Spiele Erwachsene?

Kosten: Eintritt frei

Anmeldung: Ohne Anmeldung

Kooperation: Evangelisches Bildungswerk

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Bayreuth