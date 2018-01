100 Jahre Freistaat Bayern - Auftakt in Bamberg

Bamberg. Der Ministerrat Bayerns gab am Mittwoch, 8. November, den offiziellen Startschuss für das Jubiläumsjahr WIR FEIERN BAYERN im Jahr 2018. Staatskanzleiminister Dr. Marcel Huber und Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml eröffneten die zentrale Auftaktveranstaltung in der Brose Arena Bamberg, die ganz im Zeichen des Dialogs mit jungen Menschen stand. Die Handwerkskammer für Oberfranken beteiligte sich am Zukunftsmarktplatz Bayern mit einer Präsentation des Kompetenzzentrums digitales Handwerk Süd und TMT Bayreuth.

Projektmitarbeiterin Cornelia Bachstein erklärte den Besuchern auf, wie das Kompetenzzentrum Handwerksbetriebe auf dem Weg in die Digitalisierung begleitet. Zu erleben für die Gäste gab es auf dem Zukunftsmarktplatz unter anderem Virtual-Reality-Brillen, 360- Grad- Fernsehen, modernste Sensortechnik oder grafische Visionen von Computerspielen.

Im Anschluss erlebten die rund 1.200 Teilnehmer eine Basketball-Show und ein Konzert mit den bayerischen Top-Bands SoulJam und Pam Pam Ida.

Bis zum 100. Geburtstag des Freistaats am 8. November 2018 werden in allen Regierungsbezirken offizielle Jubiläumsveranstaltungen stattfinden. Weitere Informationen gibt es unter www.wir-feiern-bayern.de?

Dieser Inhalt wurde erstellt von Handwerkskammer Oberfranken