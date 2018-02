3 / 3

Der Schneemann "Jakob 22." steht am Freitag (16.02.2007) in Bischofsgrün im Landkreis Bayreuth (Oberfranken). Mit seinen 9,50 Metern Höhe ist er um rund drei Meter kleiner als in anderen Jahren. Der Schnee hierfür wurde aus höheren Lagen mit Lastwagen gebracht. Foto: Marcus Führer dpa/lby