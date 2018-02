10 Männer bauen Riesenschneemann Jakob in Bischofsgrün

Eiskalte Faschingstradition: Ein riesiger Schneemann ist am Freitag im oberfränkischen Bischofsgrün bei Bayreuth gebaut worden - er dürfte mehr als zehn Meter groß sein. Die zehn Schneemannbauer hätten am Freitag gegen 7.00 Uhr morgens die ersten Schneehaufen geformt, berichtete Wilhelm Zapf von der Tourist-Info. Am späten Nachmittag wollten sie fertig sein.Möglicherweise könne es diesmal aber ein wenig länger dauern, meinte Zapf. Es gehe nämlich das Gerücht um, die Schneemannbauer wollten in diesem Jahr der Figur erstmals Arme verpassen. "Das wäre natürlich eine große Herausforderung." Den Schnee haben die Erbauer seit Wochen auf den Gipfeln von Ochsenkopf und Schneeberg gebunkert.Längst ist der Bischofsgrüner Riesenschneemann namens Jakob zu einer Touristenattraktion in den Faschingstagen geworden. Denn bis Aschermittwoch ist die Schneeskulptur mit Schal und Zylinder der Mittelpunkt diverser Partys und Feiern.Im vergangenen Jahr brachte es Jakob auf genau 10,24 Meter. Der bisherige Rekord lag bei 12,60 Meter im Jahr 2015.Stehenbleiben darf er in seiner 33. Ausgabe übrigens auch nach Fasching - bis Tauwetter, Regen oder die Frühlingssonne ihn zum Schmelzen bringen.