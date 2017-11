[Video] und [Bilder] So schön ist Bamberg zaubert 2017 - Tag 2

Am späten Freitagabend hielt der Wetter-Zauberspruch nicht mehr über Bamberg. Zwischen 23 und 0 Uhr zog ein Gewitter mit Starkregen über die Domstadt, so dass der letzte Act auf der Bühne auf dem Maxplatz nicht mehr stattfand.Das Video vom Auftakt von Bamberg zaubert 2017 Doch am Samstag hat sich das Wetter wieder beruhigt und bis auf Nieselregen blieb es trocken. Und so kamen wieder Tausende in die Stadt, um sich Akrobaten, Jongleure, Zauberer und Feuerkünstler anzuschauen und ob der Tricks zu staunen.Auf der Bühne auf dem Maxplatz gab es am Samstagnachmittag die große Nachwuchsshow.