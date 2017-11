Bamberg zaubert 2016: Das Programm am Sonntag

Auftrittsfläche Bäckerei Fuchs - Hauptwachstraße/Kleberstraße



Hier finden Sie das "Bamberg zaubert"-Programm vom Sonntag, 17. Juli, sortiert nach Auftrittsflächen/Bühnen.12.00 Uhr: Batek12.30 Uhr: Tony Zyrus13.00 Uhr: Lady Vee13.30 Uhr: Christopher Hofzauberer14.00 Uhr: ACE-K15.00 Uhr: Alexander Lehmann16.00 Uhr: Hörbi Kull17.00 Uhr: JOHNman18.00 Uhr: Reprizzo19.00 Uhr: Reprizzo19.30 Uhr: Pau Segalés12.00 Uhr: Konzert "Triples"15.00 Uhr: Kindernachmittag17.30 Uhr: Konzert "Boppin´B"19.30 Uhr: Preisverleihung20.00 Uhr: Hypnoseshow mit Zyculus21.00 Uhr: Magische Nacht mit den Festivalkünstlern sowie Comedian Martin Sier12.00 Uhr: Christopher Hofzauberer12.30 Uhr: Professor Plunger13.00 Uhr: Braidon Morris13.30 Uhr: Mr. Copini14.00 Uhr: Mantega14.30 Uhr: Sam Sebastian15.30 Uhr: JOHNman16.00 Uhr: Tom Kratz17.00 Uhr: Kaa18.30 Uhr: Otto il Bassotto19.30 Uhr: Di Filippo Marionette20.30 Uhr: Feuersterne12.30 Uhr: Otto il Bassotto13.00 Uhr: Mario Morris14.00 Uhr: Duo Looky14.30 Uhr: Peppi The Clown15.00 Uhr: Diogo Alvares16.00 Uhr: Mario Richter17.00 Uhr: Chequín18.00 Uhr: Braidon Morris19.00 Uhr: Kamimaro20.00 Uhr: Tutu Marques21.00 Uhr: Fuego Rojo22.00 Uhr: FlareReisebüro Schiele - Lange Straße/Ecke Habergasse12.00 Uhr: Tom Kratz12.30 Uhr: Peppi The Clown13.00 Uhr: Di Filippo Marionette13.30 Uhr: Tony Zyrus14.30 Uhr: Batek16.00 Uhr: Lady Vee12.00 Uhr: Cia Intrépidos13.00 Uhr: Kaa14.00 Uhr: Kamimaro15.00 Uhr: Tony Zyrus16.00 Uhr: Alexander Lehmann17.00 Uhr: Mr. Copini18.00 Uhr: Tutu Marques19.00 Uhr: Hörbi Kull20.00 Uhr: Mr. Banana Show21.00 Uhr: Jago & L-Ion22.00 Uhr: Shining Shadows12.30 Uhr: ACE-K13.30 Uhr: Pau Segalés14.30 Uhr: Reprizzo15.30 Uhr: Simon Spencer16.30 Uhr: Brunitus17.30 Uhr: ElTioTeo18.30 Uhr: Duo Looky19.30 Uhr: Sam Sebastian20.30 Uhr: Flare21.30 Uhr: Art en Air15.00 Uhr: Lady Vee17.00 Uhr: Kamimaro12.00 Uhr: Alexander Lehmann13.00 Uhr: Mario Richter14.00 Uhr: Tom Kratz15.00 Uhr: Duo Looky16.00 Uhr: Batek17.00 Uhr: Professor Plunger18.00 Uhr: Di Filippo Marionette19.00 Uhr: Mr. Copini20.00 Uhr: Braidon Morris12.30 Uhr: Diogo Alvares13.30 Uhr: JOHNman14.30 Uhr: Simon Spencer15.30 Uhr: Mantega16.30 Uhr: Mario Morris17.30 Uhr: Peppi The Clown18.30 Uhr: Mario Richter19.30 Uhr: Lady Vee12.30 Uhr: Brunitus13.30 Uhr: ElTioTeo14.30 Uhr: Hörbi Kull15.30 Uhr: Mr. Banana Show16.30 Uhr: Mantega17.30 Uhr: Cia Intrépidos18.30 Uhr: JOHNman19.30 Uhr: Chequín20.30 Uhr: Shining Shadows21.30 Uhr: Feuersterne12.00 Uhr: Simon Spencer13.00 Uhr: Chequín14.00 Uhr: Tutu Marques15.00 Uhr: Otto il Bassotto16.00 Uhr: Christopher Hofzauberer17.00 Uhr: ACE-K18.00 Uhr: Pau Segalés19.00 Uhr: Diogo Alvares20.00 Uhr: Professor Plunger21.00 Uhr: Kaa22.00 Uhr: Jago & L-IonBei den Auftrittszeiten kann es kurzfristig zu Änderungen kommen, die im Programmheft zu finden sind.