Bamberg zaubert 2016: Zyculus zeigt eine Comedy-Hypnose-Show

Hypnose ist ein Trancezustand mit tiefer Entspannung





Hypnotiseur Zyculus präsentiert bei "Bamberg zaubert" seine Comedy-Hypnose-Show. Dabei gelingt es ihm, seine freiwilligen Probanden blitzschnell in tiefe Trance zu versetzen. Zudem zeigt er auch, was im Trancezustand alles möglich ist. Witzig und unterhaltsam wird die Macht des Unterbewusstseins demonstriert, zum Beispiel wenn die Probanden den eigenen Namen nicht mehr aussprechen können oder plötzlich mit den Füßen am Boden festkleben.Seit 1991 ist Zyculus in ganz Europa ein gefragter Showkünstler. Internationale Referenzen und TV-Auftritte, Shows für Stars sowie Engagements in Paris, Rom und Monte Carlo sprechen für die Qualität seiner Darbietungen. Zyculus wurde bereits zwei Mal zum Künstler des Jahres vom Goldenen Künstlermagazin ausgezeichnet.Gut zu wissen ist die Tatsache, dass Zyculus nicht nur Show-Hypnose macht, sondern auch eine eigene Praxis für Hypnose betreibt. Er hilft fast täglich Menschen dabei, ihre Probleme zu bewältigen. Was viele dabei nicht wissen, ist dass Hypnose kein Schlaf ist. Es ist ein Trancezustand mit einer veränderten Aufmerksamkeit und tiefer Entspannung. Hypnose ist dem Zustand zwischen Schlaf- und Wachbewusstsein sehr ähnlich.: ZyculusDeutschlandComedy-Hypnose