Fotowettbewerb zu Bamberg zaubert 2017: Wir wollen Ihre Bilder vom Zauberfestival

kostenlosen Foto-App inFrankenPix hochladen unter der Kategorie "Bamberg zaubert"

Auch 2017 sind wieder viele Künstler und Magier zu Gast und verwandeln Bamberg in eine Zauberstadt mit vielen magischen Momenten.Wir sind auf der Suche nach diesen besonderen Augenblicken zum Bamberger Zauberfestival. Schicken Sie uns Ihre Fotos von Bamberg zaubert und gewinnen Sie.Bilder von verdrehten Schlangenmenschen, Akrobaten, Feuerkünstlern und natürlich von faszinierten Kinderaugen und Erwachsenen, die für einen Moment vergessen, dass sie keine Kinder mehr sind.Und so geht´s: Einfach Ihre Fotos in unsererDie App steht zum kostenlosen Download bereit in Apples App Store und im Google Play Store . Sobald die App installiert ist, kann es weitergehen.Alles weitere rund um die inFrankenPix-App erfahren Sie auch auf www.inFranken.de/infrankenpix Wir verlosen 1x2 Karten für "Steffen Henssler tischt auf...!" mit Fernsehkoch Steffen Henssler am 19. April 2018 in der Bamberger Brose Arena . Außerdem verlosen wir 10x2 Bahngutscheine.Einsendeschluss ist Montag, 17. Juli 2017 um 14 Uhr.Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Teilnahme ab 18 Jahren. Die Gewinner werden per Mail benachrichtigt.