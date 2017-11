Bamberg zaubert: Die Fuchs-Gala macht Lust auf mehr

Restkarten an der Abendkasse



Die Fuchs-Gala zum Auftakt von "Bamberg zaubert" brachte erstklassige Varieté-Künstler auf die Bühne des E.T.A-Hoffmann-Theaters. Romina Micheletty mit ihren Hula-Hoop-Reifen und Bianca Capri mit einer Vertikalseil-Akrobatik verzückten die Zuschauer. Verblüffende Tricks vollführte Zauberer Sebastian Nicolas. Genauso erstaunlich war die "Quick Change"-Nummer von Maxim Maurice und Jennifer Martinez.Am chinesischen Mast und einer biegsamen Straßenlaterne bot Noah einen atemberaubenden Kraftakt. Und Jongleur und Komiker Steve Rawlings riss das Publikum in jeder Hinsicht mit. Als genialer Gastgeber präsentierte sich Moderator Sammy Tavalis, der auch nicht davor zurückschreckte, Sams-Autor Paul Maar als seinen Assistent einzusetzen.Weitere Vorstellungen folgen noch am Samstag (15 und 19.30 Uhr) und am Sonntag (13 und 17 Uhr). Karten gibt es noch an der Abendkasse.