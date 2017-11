Bamberg zaubert 2016: Das magische Wochenende beginnt

Bamberg zaubert 2016: Am Freitag geht es los



Festabzeichen

Programmhefte

sem



Aus Bamberg wird wieder die Zauberstadt: Am Freitag beginnt um 17 Uhr die 18. Ausgabe des Internationalen Straßen- und Varietéfestivals "Bamberg zaubert".Gaukler, Zauberer, Musiker, Clowns und Artisten vor der historischen Kulisse Bambergs. Das ist offenbar eine Mischung, die ankommt bei den Gästen der Domstadt. Kein Wunder, dass sich rund 200.000 Besucher im vergangenen Jahr laut Organisatoren verzaubern ließen.Gut 120 Künstler aus verschiedenen Ländern werden auch an diesem Wochenende das Publikum in der Stadt mit ihren Kunststücken zum Staunen bringen.Die Zuschauer bittet Stadtmarketingchef Klaus Stieringer, an die Künstler zu denken und ihnen etwas in den Hut zu werfen: "Bei allen Straßenfestivals gilt: Die Künstler spielen kostenfrei, aber nicht umsonst." Wem also der Auftritt eines Künstlers gefällt, der werfe etwas Geld in den Hut!Das Festival selbst finanziert sich über den Verkauf der(2 Euro) und der(2,50 Euro), die es an allen Tagen zu kaufen gibt. In diesem Jahr wird es auch wieder einen Infostand des Fränkischen Tags am Grünen Markt geben. Dort können Kinder Zauberhüte basteln und eine Kinderzeitung lesen - außerdem sind dort alle Informationen zum Festivalprogramm zu erfahren.Die Zuschauer können wieder beim FT-Publikumspreis aus allen Künstlern ihren Favoriten wählen: Abgestimmt werden kann entweder direkt im Netz oder mit Coupons, die es am Stadtmarketing-Stand auf dem Maxplatz und am FT-Stand am Grünen Markt gibt. Am Sonntagabend werden die Sieger am Maxplatz gekürt. Die beliebtesten Künstler erhalten Geldpreise in Höhe von je 300 Euro. Die Teilnehmer können Sachpreise gewinnen.In diesem Jahr sucht InFranken.de außerdem das schönste Bild rund ums Festival. Zu gewinnen gibt es Reisegutscheine der Deutschen Bahn.Die Teilnahme ist per Mail, via inFrankenPix und Facebook möglich. Wie das Gewinnspiel genau funktioniert, erfahren Sie hier