Zwei junge Biker sterben am Wochenende in ranken

Ein 17-Jähriger aus dem Landkreis Kitzingen ist am Samstag bei Ebrach im Landkreis Bamberg gegen ein entgegenkommendes Auto gekracht und wurde unter dem Fahrzeug eingeklemmt. Er starb noch an der Unfallstelle. Die B22 wurde während der Unfallaufnahme und Bergung für den Verkehr gesperrt.Im Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim ist ein 23-Jähriger zwischen Neuhof an der Zenn und Unterfeldbrecht von der Straße abgekommen und tödlich verunglückt. Er starb an seinen schweren Verletzungen.Zwischen Sachsendorf und Hollfeld im Landkreis Bayreuth ist ein 54-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden, als er einen Traktor überholen wollte. Eine weitere Motorradfahrerin wurde leicht verletztIn Heiligenstadt im Landkreis Bamberg sind am Samstag ein 71-Jähriger und seine Beifahrerin verletzt worden, als der Mann auf seinem Motorrad ein Auto überholen wollte. Das Auto bog nach links ab, der Motorradfahrer stürzte.Bei Pottenstein im Landkreis Bayreuth sind zwei Motorräder kollidiert, als ein Fahrer eine Schlage von sich stauenden Fahrzeugen überholen wollte und dabei mit einem abbiegenden Motorrad zusammenstieß. Drei Menschen wurden bei dem Unfall verletzt.