Zwei Frauenärzte aus Bamberg kritisieren öffentlich das Gesundheitssystem

Die beiden sind Frauenärzte aus Überzeugung, sie praktizieren seit 1986 beziehungsweise 2014 - und nun kritisieren sie öffentlich, was ihnen an der momentanen Versorgungssituation stinkt. Da ist die Rede davon, dass sie keine neuen Patientinnen mehr annehmen können oder lange Wartezeiten bei Terminen anstehen. Und, dass dringend zwei neue Arztsitze in Bamberg für Gynäkologen notwendig seien.Mittlerweile werde auch der Ton am Telefon härter, wenn sich Frauen bei den Mitarbeiterin der Praxis über die Schwierigkeiten bei der Terminvergabe beschweren. Täglich etwa eine Stunde hätten die Angestellten damit zu tun, Patientinnen zu vertrösten, sagen die beiden Gynäkologen.