Zusammenstoß im Landkreis Bamberg: 21-jähriger Autofahrer missachtet Vorfahrt

Wie die Polizei berichtet, hat ein 21-Jähriger mit seinem Auto in Burgwindheim am Freitagmorgen einen Unfall gebaut. Er fuhr auf einer Ortsstraße und wollte nach links abbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 45-jährigen Autofahrers und es kam zum Zusammenstoß.An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 7.500 Euro. Das total beschädigte Auto des 21-Jährigen musste abgeschleppt werden. Der junge Mann musste mit leichten Verletzungen in die Steigerwaldklinik eingeliefert werden.