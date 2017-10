Zombiewalk, Slaugher Party: Das sind die Veranstaltungstipps für Halloween in Franken

Halloween Führungen:







Am 31.10. ziehen in Würzburg die Zombies durch die Domstadt. Beim Zombiewalk kann jeder mitmachen, denn der Zombiewalk ist ein ganz harmloser Spaß-Spaziergang durch Würzburg. Um 20 Uhr kann man danach noch in die Posthalle gehen. Sie lädt zum Halloween Zomb ein, eine Party für Zombies, Sympathisanten, Neugierige und alle anderen Feierwütigen.ab 16 UhrTreffpunkt mitten in der StadtfreiSpeziell an Halloween bietet der BAMBERG Tourismus & Kongress Service eine Führung unter dem Motto "Geistern, Sagen und Legenden" an. Dabei werden Geschichten von Geistern, Hexen und Teufelswerk in Bamberg erzählt.Erlebnisführung für Kinder: 17.00 Uhr; Führung für Erwachsene: 20.00 UhrTourist Information BambergKinder: 4 Euro; Erwachsene: 8 EuroDie Sektor Bar feiert Halloween mit gruseliger Deko, special Halloween-Drinks und der besten Film- und Serienmusik der letzten 30 Jahre.ab 21 UhrSektor Bar, Weißgerbergasse 30 90403 NürnbergfreiDie Halloween - Slaughter Party ist das blutige und schaurige Metal Speltakel im Cult - nightclub & more. Auch gibt es einen Kostümball, bei dem alle Masken an einer Verlosung teilnehmen.: ab 20 UhrDer Cult - nightclub & more, Dooser Straße 60 90427 Nürnberg28,75 Euro (Tickets)In der Stereo Music Bar in Bad Staffelstein gibt es am 31.10 Halloween Deko, gruselige Drinks und eine Verkleidung ist erwünscht.ab 21 UhrStereo Music Bar, Angerstr. 18, 96231 Bad StaffelsteinfreiAuch in Hof gibt es in der 1st Floor Club Sounds Bar in Hof eine Halloween Party.ab 22.30 Uhr1st Floor Club Sounds Bar, Marienstraße 11 HofWas: Im Tucherland erwarten Kinder viele gruslige Aktionen, wie Kinderschminken, Kostümprämierung und tolle Spiele.Wann: Die Party startet ab 15 Uhr.Wo: Tucherland, Marienbergstr. 102, 90411 NürnbergEintritt: reguläre PreiseWas: Der Tanz auf dem Friedhof, die Reise nach Transsilvanien, ein ekliges Gruselbüffet und furchterregende Vampire sorgen für schauderhaften Spaß. Auch gibt es einen Preis für das beste HalloweenkostümWann: ab 14 Uhr bis 17 UhrWo: Kulturladen Loni-Übler-Haus Marthastraße 60, 90482 NürnbergEintritt: freiGruselspiele, Kinderschminken, Kürbisschnitzen zum mit nach Hause nehmen, Zubereitung einer Kürbiscremesuppe und eine Nachtwanderung am See. Das können Kinder am Ellertshäuser See bei Stadtlauringen erleben.ab 16 Uhr bis 23 UhrEllertshäuser See, 97488 Stadtlauringen40 Euro (Tickets)