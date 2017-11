Zeugenaufruf in Bamberg: Radler verletzt sich - Autofahrer begeht Unfallflucht

Beim Rechtsabbiegen von der Marienbrücke auf den Kunigundendamm missachtete am Donnerstagfrüh, 10.15 Uhr, der Fahrer eines grauen Caddy einen Radler, der geradeaus weiterfahren wollte, so die Polizei Bamberg.



Der Radfahrer bremste zwar noch scharf ab, fiel aber über den Lenker seine Fahrrades und zog sich bei dem Sturz Gesichtsverletzungen zu. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern.





Zeugenaufruf



Zeugen, insbesondere ein anderer Radfahrer, der das Kennzeichen des Unfallverursacher abgelesen hatte, werden gebeten, sich mit der PI Bamberg-Stadt unter Tel.: 0951/9129-210 in Verbindung zu setzen.