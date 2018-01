Zeugen gesucht: Diebstahl und Randale auf Friedhöfen in Oberfranken

Beschädigte Aussegnungshalle



In Oberfranken kam es in den vergangenen Tagen auf einem Friedhof in Bamberg zum Diebstahl, auf einem Kronacher Friedhof wurde randaliert. Die Polizei sucht Zeugen.Von einem Grab am Bamberger Friedhof in der Hallstadter Straße entwendete ein Dieb ein Bronzekreuz mit einem Bergkristall in der Mitte. Das Kreuz hat einen Wert von etwa 750 Euro.Wer auf den Verbleib des sakralen Gegenstandes bzw. Hinweise auf den oder die Täter geben kann, wird gebeten sich unter der Telefonnummer 0951/9129-210 in Verbindung zu setzen.An der Aussegnungshalle am Kronacher Friedhof in Glosberg machten sich in der Zeit von Samstag bis Montagmorgen unbekannte Vandalen zu schaffen. Es wurde festgestellt, dass eine der Flügeltüren samt Rahmen aus der Wand herausgerissen und im Anschluss neben die Halle geschmissen wurde.Der hierbei entstandene Schaden beläuft sich auf rund 2.500 Euro.Die Polizei Kronach sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 09261/5030.