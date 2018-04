Zapfendorf vor 1 Stunde

Polizei

Zapfendorf: Einbrecher stehlen 80 Paar Bratwürste und 4 Kästen Bier aus Bratwurstbude

Einbruch in eine Bratwurstbude in Zapfendorf: Die Diebe entwendeten 80 Paar Bratwürste und vier Kisten Bier. Was steckt dahinter?