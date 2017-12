Zahlreiche Unfälle durch Glätte und Schnee in Franken

Knetzgau: Verkehrsunfall auf der A70

Kurz nach 22:00 Uhr geriet am Samstag eine VW-Fahrerin mit ihrem Pkw ins Schleudern und prallte gegen die Außenschutzplanke. Die Mittelfränkin war auf der A70 Richtung Würzburg unterwegs, als ihr Fahrzeug auf der schneebedeckten Fahrbahn ins Schleudern geriet.



Der Schaden am Fahrzeug wird auf rund 6000 Euro geschätzt. Der nicht mehr fahrbereite Pkw musste abgeschleppt werden. Der Schaden an der Schutzplanke wird mit 500 Euro angegeben.





Werneck: BMW schleudert in Leitplanke

Nach dem ersten Schneefall 2016 prallte am Samstag eine BMW-Fahrerin mit ihrem Pkw gegen die Schutzplanken. Um 19:40 Uhr befuhr die 51-jährige Dame den rechten Fahrstreifen der A7 Richtung Ulm. Auf der schneebedeckten Fahrbahn geriet das Fahrzeug ins Schleudern, drehte sich um die eigene Achse und touchierte mehrmals die Außenschutzplanke.



Der BMW, an dem ein Schaden von circa 4000 Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden. Der Schaden an der Schutzplanke wird auf etwa 2500 Euro geschätzt.





Pegnitz: Unfall bei winterlichen Straßenverhältnissen

Am Neujahrstag ereignete sich gegen 13:00 Uhr auf der A9 in Richtung Berlin auf Höhe der Ausfahrt Pegnitz ein schwerwiegender Verkehrsunfall. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf winterlicher Fahrbahn geriet ein 22-jähriger Forchheimer mit seinem BMW ins Schleudern und prallte zuerst gegen die mittige Betongleitwand. Von dort wurde sein Pkw zurück auf die Fahrbahn geschleudert und prallte gegen einen Toyota Corolla eines 23-jährigen Hofers.



Nach der Kollision prallten beide Pkws gegen die rechte Schutzplanke und beschädigten 20 Felder. Beide Pkws musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden; es entstand ein Sachschaden von rund 23.000 Euro. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Während der Unfallaufnahme war nur die linke Fahrspur für den Verkehr freigegeben. Der Unfallverursacher muss sich nun auf ein Bußgeld in Höhe von 140 Euro sowie 1 Punkt im Verkehrszentralregister einstellen.





Himmelkron/Marktschorgast : Zwei Schneeunfälle am Sonntagmorgen

Nach den leichten Schneefällen während der Nacht zum Sonntag wurden die teilweise schneebedeckten Fahrbahnen der A9 am Sonntagmorgen zwei Verkehrsteilnehmern zum Verhängnis. Zunächst kam eine 19-Jährige aus dem nördlichen Landkreis Bayreuth in Richtung Norden fahrend ins Schleudern. Sie stieß mit ihrem Kleinwagen gegen die rechte Schutzplanke, blieb aber unverletzt.



Kurz danach traf es einen 29-jährigen Dresdner, der mit seinem Pkw die Gegenrichtung befuhr. Er schleuderte in die Mittelschutzplanke. Sein 30-jähriger Beifahrer wurde dabei leicht verletzt.



Der Gesamtschaden an den beiden Pkws und den Schutzplanken beläuft sich auf etwa 8500 Euro. Beide erwartet ein Bußgeldverfahren.





Haßfurt: Lkw ins Rutschen geraten

Zwei Verkehrsunfälle durch einsetzenden Schneefall hatte die Polizeiinspektion Haßfurt am Samstagabend zu verzeichnen: Ins Schleudern geriet am Samstagabend kurz nach 21 Uhr ein Autofahrer, der auf der Entlastungsstraße südlich von Zeil in Richtung Ebelsbach unterwegs war. Auf der Überführung über die Bahnstrecke kam er ins Schleudern und prallte gegen die Leitplanke. Verletzt wurde er dabei nicht, der Sachschaden beträgt jedoch 2500 Euro und der nicht mehr fahrtüchtige Pkw musste abgeschleppt werden.



Fast vier Stunden lang dauerte am Samstagabend die Bergung eines ungarischen Sattelzugs auf der Kreisstraße 25 zwischen den Eltmanner Ortsteilen Dippach und Lembach. Gegen 21:30 Uhr wollte der Fernfahrer nach der Neumühle den Anstieg nach Lembach hinauffahren, als sein Fahrzeug mit Auflieger ins Rutschen geriet und rückwärts in den rechten Straßengraben abdriftete. Der Fahrer hatte Glück, denn der in starke Schräglage gekommene Lkw kippte nicht um. Allerdings konnte das Fahrzeug nur mit Sicherung durch die Feuerwehr stabilisiert und schließlich von einer Bergungsfirma befreit werden. Dabei musste die Strecke für den Bergungszeitraum gesperrt und die Fahrbahn vom Stadtbauhof eisfrei gemacht werden. Schaden entstand bei der aufwändigen Aktion nicht, so dass der Fahrer nach einer Zwangspause über den Sonntag seine Fahrt fortsetzen kann.





Ebensfeld: Auf Schnee ins Schleudern geraten

Am Sonntag, gegen 00:30 Uhr, befuhr ein 18-jähriger Staffelsteiner mit seinem VW Polo die Kleukheimer Hauptstraße in Richtung Unterküps und kam dabei ins Schleudern. Zu diesem Zeitpunkt war die Fahrbahn schneebedeckt. Der Polofahrer versuchte noch gegenzulenken, was jedoch misslang. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine dortige Grundstücksmauer.



Hierbei wurde der Hauseigentümer unsanft aus dem Schlaf geweckt. Die Mauer brach durch den Aufprall teilweise ein, so dass ein Sachschaden von etwa 2500 Euro entstand. Die Front des Pkw war stark beschädigt und das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit. Der Schaden beläuft sich auf 1000 Euro.





Culmitz: BMW-Fahrer landet in Straßengraben

Die winterlichen Straßenverhältnisse hat offenbar ein 20-jähriger Kronacher unterschätzt. Er war in den frühen Morgenstunden des Sonntags mit seinem Pkw auf der B173 in Richtung Kronach unterwegs. Bei Culmitz geriet er auf schneebedeckter Fahrbahn ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab.



Schließlich blieb er im Straßengraben an einem Wasserdurchlass hängen. Glücklicherweise wurde er bei dem Unfall nicht verletzt. Der Sachschaden am BMW wird auf etwa 3000 Euro geschätzt.





Schwarzenbach a. Wald: Pkw landet auf dem Dach

Vermutlich die fehlende Fahrpraxis bei winterlichen Straßenverhältnissen wurde einem 20-Jährigen aus dem Raum Schwarzenbach am Wald am Samstagabend um 22:10 Uhr zum Verhängnis. Er war mit seinem Mazda auf der Kreisstraße HO28 in Richtung Straßdorf unterwegs. Kurz nach Meierhof, vor Beginn des Kurvenbereichs, bremste er seinen Pkw auf schneebedeckter Fahrbahn ab. Weil das ABS kurz anschlug, erschrak er und verriss das Lenkrad. Dabei geriet er nach rechts ins Bankett.



Unglücklicherweise begann an dieser Stelle die Leitplanke, so dass er auf dieser nach oben weiter rutschte. Auf der Leitplanke drehte sich der Pkw, kippte um und blieb auf dem Dach neben der Fahrbahn liegen. Der junge Fahrer konnte selber leicht verletzt aus dem beschädigten Pkw aussteigen. Am Pkw entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden in Höhe von 5000 Euro. Der Fremdschaden an der Leitplanke, einem Schnee- sowie einem Leitpfosten wird auf rund 1000 Euro geschätzt.





Bad Kissingen: Unfälle auf schneeglatter Straße

Am Samstag gegen 21:00 Uhr war ein Ford-Fahrer auf der Bundesstraße 286 von Garitz in Richtung Klaushof unterwegs. Etwa 600 Meter vor der Einmündung zum Klaushof wollte er seinen Pkw vorsorglich etwas abbremsen, geriet dabei ins Schleudern, kam nach links von der Straße ab und prallte gegen die Schutzplanke, wobei Sachschaden in Höhe von 2500 Euro entstand.



Gegen 23:30 Uhr befand sich ebenfalls ein von Poppenroth kommender Ford-Fahrer auf der gleichen Strecke. Etwa 400 Meter vor der Einmündung zum Klaushof überholte ihn ein anderer Pkw-Fahrer, wobei Schneematsch auf seine Windschutzscheibe geschleudert wurde. Der Ford-Fahrer erschrak dadurch und bremste ab. Dabei kam er ins Rutschen, drehte sich um 180 Grad, kam nach links von der Straße ab und prallte in den Straßengraben, wo er in entgegengesetzter Fahrtrichtung zum Stehen kam. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro.





Erlangen: Verkehrsunfälle nach Wintereinbruch

Am Samstag, den 02.01.2016, gegen 22:40 Uhr, kam ein Außendienstmitarbeiter auf Grund nicht angepasster Fahrweise wegen der schlechten Witterungsverhältnisse in Erlangen auf der Staatsstraße 2244 zwischen Adidas und Kreuzung Kriegenbrunn ins Schleudern und nach rechts von der Fahrbahn ab. Sein Pkw kam auf der Fahrerseite im Graben zum Liegen. Der Fahrer blieb zum Glück unverletzt und konnte sich selbständig aus dem Fahrzeug befreien. Glück im Unglück für den Mann, da die Polizei Herzogenaurach keinen Fremdschaden registrieren konnte. Das erheblich lädierte Fahrzeug musste durch den ADAC geborgen werden.



Ebenfalls am Samstag, 02.01.2016, gegen 14:35 Uhr fuhr ein junger Mann von Sintmann Richtung Oberreichenbach. Etwa 150 Meter vor dem Ortseingang fuhr er gegen den am rechten Fahrbahnrand aufgestellten Leitpfosten. Da der Leitpfosten mittig abgebrochen war, wurde der Kreisbauhof verständigt. Am Pkw des jungen Mannes wurde die Achse und das Rad vorne rechts sowie die Motorhaube beschädigt.





Höchstadt: Unfall aufgrund Schneeglätte

Am 02.01.2015, gegen 23:30 Uhr, musste die Höchstadter Polizei zu einem Verkehrsunfall in die Tilman-Riemenschneider-Straße anfahren. Ein 19-jähriger Fahranfänger geriet mit seinem Volkswagen vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf der schneebedeckten Fahrbahn, in einer leichten Linkskurve, nach rechts von der Fahrbahn ab.



Erst nach dem Durchbruch eines Holzgartenzaunes kam das Fahrzeug zum Stehen. Der Fahrer blieb unverletzt. Am Gartenzaun entstand ein Sachschaden von 2000 Euro. Der Schaden am Verursacherfahrzeug liegt bei etwa 1000 Euro.





Erlangen: Zeugin gesucht

Der erste Schneefall führte in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf der A73 in Fahrtrichtung Erlangen zwischen Ronhof und Eltersdorf zu mehreren Unfällen, die allesamt auf nicht angepasste Geschwindigkeit zurückzuführen sind und bei denen ein Gesamtschaden von weit über 25.000 Euro entstand. Die Pkw kamen alleinbeteiligt auf gerader Strecke in Schleudern und touchierten die Schutzplanken, verletzt wurde glücklicherweise niemand. Eine 20-jährige Amerikanerin aus Grafenwöhr und ein gleichaltriger Nürnberger blieben an der jeweiligen Unfallstelle, da ihre stark beschädigten Fahrzeuge abgeschleppt werden mussten. Anderes reagierte ein 40-Jähriger aus Lauf.



Dieser schleuderte mit seinem BMW gegen 02:00 Uhr stark in die äußere Schutzplanke. Dies teilte eine bislang unbekannte Frau einer an einer anderen Unfallstelle eingesetzten Polizeistreife mit. Als die Beamten an dieser neuen Einsatzstelle ankamen, stellten sie zwar einen erheblichen Schaden an der Leitplanke fest, allerdings fehlte der Verursacher samt Fahrzeug. Dieser war trotz der Beschädigungen an seinem Pkw einfach weiter gefahren. Allerdings meldete er sich einige Stunden später bei seiner Heimatpolizeidienststelle. Gegen ihn wird wegen Unfallflucht ermittelt. Zur weiteren Klärung wird die Mitteilerin gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Erlangen, Tel. 09131/760-414, zu melden.





Landkreis Mellrichstadt: Wintereinbruch ursächlich für zwei Verkehrsunfälle

Plötzlich einsetzender Schneefall am 02.01.2016 gegen 19:00 Uhr und infolgedessen nichtangepasste Geschwindigkeit führten zu zwei Verkehrsunfällen auf der NES39 zwischen Mellrichstadt und Frickenhausen. Im ersten Fall kam eine 44-jährige Frau mit ihrem Pkw ins Schleudern und rutschte eine Böschung hinunter. Anschließend prallte sie noch gegen einen Baum. Sie wurde durch Angehörige der Feuerwehr Frickenhausen und die vor Ort befindlichen Beamten aus ihrem Fahrzeug befreit und mit leichteren Verletzungen ins Krankenhaus nach Bad Neustadt gebracht. Der Schaden am Pkw wurde auf rund 8000 geschätzt.



Eine 23-jährige Frau fuhr an gleicher Unfallörtlichkeit an die vorher genannte Unfallstelle heran und bremste ihren Kleinbus so stark ab, dass sie ebenfalls von der Fahrbahn abkam und hinter dem zuvor verunfallten Pkw zum Stehen kam. Hierbei wurde glücklicherweise niemand verletzt. Allerdings entstand an ihrem Bus ein Sachschaden von rund 5000 Euro.





Meeder: In die Leitplanke gerutscht

Aufgrund der winterlichen Verhältnisse verlor ein BMW-Fahrer, in der Nacht von Samstag auf Sonntag, zwischen Coburg und Eisfeld, die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der aus dem Landkreis Bamberg stammende 22-jährige Fahrer befuhr die rechte Spur der A73.



Aufgrund seiner nicht angepassten Geschwindigkeit und der schneebedeckten Fahrbahn verlor dieser, trotz Winterreifen, die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr in die Mittelschutzplanke. Glücklicherweise wurde er nicht verletzt. Der Sachschaden am Fahrzeug sowie an der Mittelschutzplanke beläuft sich laut Angaben der Verkehrspolizei Coburg auf rund 3000 Euro.





Bischofsheim: Auf schneebedeckter Fahrbahn in den Graben gerutscht

Ein 23-jähriger Pkw-Lenker kam auf schneebedeckter Fahrbahn mit seinem Fahrzeug auf der Bundesstraße 278 ins rechte Bankett. Hierbei beschädigte er einen Straßenleitpfosten und rutschte in den Graben. Es entstand eine Gesamtschaden von zirka 4000 Euro. Der Pkw musste abgeschleppt werden.





Region Würzburg: Unfallreicher Wintereinbruch am Samstagabend

Mit dem Schnee kamen auch die Unfälle. So hatte es auf den Autobahnen der Region, insbesondere rund um das Dreieck Würzburg-West, am Samstagabend innerhalb weniger Stunden gleich siebenmal gekracht. Bis auf einen Unfall, bei dem zwei Schwer- und zwei Leichtverletzte zu behandeln waren, zog sich keiner der Beteiligten bei den anderen Unfällen eine Verletzung zu. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf über 90.000 Euro.

Dabei waren die ersten Unfälle, zu deren Aufnahme die Beamten der Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried ab 18 Uhr gerufen wurden, noch weniger den ersten Schneeflocken des neuen Jahres als schlicht der Unaufmerksamkeit der Beteiligten und dem hohen Verkehrsaufkommen nach den vorausgegangenen Feiertagen geschuldet. Im sich stauenden Verkehr war es zu drei Auffahr- bzw. Unfälle durch Zurückrollen des Vordermanns gekommen, die noch sehr glimpflich verliefen und insgesamt keinen vierstelligen Schadensbetrag verursachten.



Deutlich teurer kam dafür einen 50-Jährigen sein Fahrfehler zu stehen, der gegen 20:20 Uhr auf der A81 in Richtung Würzburg unterwegs war. Gut einen Kilometer vor der Anschlussstelle Gerchsheim touchierte er zunächst mit seinem Pkw die Mittelleitplanke, bevor er nach rechts von der Fahrbahn abkam, sich dort überschlug und schließlich auf dem Dach im Grünstreifen landete. Am Mercedes des unverletzt gebliebenen Würzburgers sowie an der Mittelleitplanke und in der Flur entstand ein Schaden von über 50.000 Euro.



Um 20:45 Uhr war danach eine 19 Jahre alte Frau aus dem Donau-Ries-Kreis, die die A3 in Richtung Nürnberg befuhr, mit ihrem VW Touran kurz vor Würzburg-Heidingsfeld in die Mittelleitplanke geprallt. Der Blechschaden wird hier auf 5000 Euro geschätzt.



Zum schwersten Unfall des Abends wurden die Beamten der Autobahnpolizei dann um 21:30 Uhr erneut auf die A3 gerufen. Nach dem Passieren der Baustelle zwischen Wertheim und Helmstadt hatte ein 45 Jahre alter Familienvater seinen Pkw zu stark beschleunigt, so dass er etwa einen Kilometer vor dem Parkplatz Fronberg Süd auf der schneeglatten Fahrbahn die Kontrolle über seinen Mercedes verlor und ins Schleudern geriet. Der Pkw kam dadurch nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich mehrfach im Grünstreifen, bevor er wieder auf den Rädern zum Stehen kam. Dabei zogen sich der Münchner und seine hinter ihm im Auto sitzende fünfjährige Tochter leichte Verletzungen zu. Weniger Glück hatten dagegen ihre sechs Jahre alte Schwester und die 40-jährige Familienmutter, die beiden auf der rechten Seite im Auto saßen und schwere Verletzungen erlitten. Der Rettungsdienst brachte das Quartett zur weiteren Behandlung in Würzburger Krankenhäuser. Bis zum Abschluss der Bergungsarbeiten, bei denen die Streife von einem Großaufgebot der Freiwilligen Feuerwehren aus Uettingen, Wertheim, Bettingen, Neubrunn und Helmstadt unterstützt wurde, stand für rund eine Stunde nur der linke Fahrstreifen für den Verkehr zur Verfügung. Insgesamt beläuft sich der Schaden dieses Unfalls auf rund 25.000 Euro.



Doch damit nicht genug. So verlor kurz nach Mitternacht noch auf der A7 ein Nordhäuser auf dem Heimweg kurz vor Kitzingen ebenfalls auf nasser und schneebedeckter Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der 25-Jährige schleuderte alleinbeteiligt in die Außenleitplanke. Der Schaden an seinem Mazda und der Verkehrseinrichtung beträgt in diesem Fall über 10.000 Euro. tos