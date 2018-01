Wunderburg wegen Demo gesperrt

Wegen einer Demonstration wird die Wunderburg am Dienstag, 23. Januar, in der Zeit von 8.00 bis ca. 13.00 Uhr zwischen den Einmündungen der Kapellenstraße und Egelseestraße für den Verkehr voll gesperrt. Die Fahrbeziehung Holzgartenstraße - Kapellenstraße wird jedoch aufrecht erhalten.

Die Stadtbusse der Linien 905, 911 und 922 müssen in dieser Zeit umgeleitet werden: Linie 905: Die Haltestelle ?Wunderburg? kann zwischen 8.00 Uhr und voraussichtlich 13.00 Uhr nicht bedient werden. Der Zustieg erfolgt in beiden Richtungen an den Ersatzhaltestellen auf dem Kunigundendamm südlich der Einmündung zum Bleichanger. Linie 911: Die Haltestellen ?Berliner Ring? und ?Geisfelder Str.? können zwischen 8.00 Uhr und voraussichtlich 10.20 Uhr nicht bedient werden. Linie 922: Die Haltestellen ?Geisfelder Str.?, ?Nürnberger Str.? und ?von-Ketteler-Str.? können in beiden Richtungen zwischen 8.00 Uhr und voraussichtlich 13.00 Uhr nicht bedient werden.