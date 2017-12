Wochenende in Franken: Winterkiosk, Weihnachtsbasteln und Schlittschuhlaufen

Winterkiosk Nürnberg



Auf diesem alternativen Weihnachtsmarkt in Nürnberg finden Besucher nachhaltige und kreative Weihnachtsgeschenke und leckeres, gesundes Essen. Verschiedene Workshops und Aktionen, wie T-Shirts bedrucken, Kerzenrollen und Stockbrot backen runden das Programm ab. An der Packstation können Besucher ihre Geschenke direkt vor Ort selbst mit nachhaltigen Materialien einpacken und mit Stempeln (regional, handmade, bio, upcycling, fair, made in Germany) kennzeichnen.16. & 17.12., 12-20 UhrKünstlerhaus, Königstraße 93, 90402 Nürnberg5 Euro, Kinder bis 14 Jahre freiMehr Infos zum Winterkiosk Nürnberg Neben hochwertigem Kunsthandwerk bietet der Weihnachtsmarkt im Kreuzgang des Karmelitenklosters am Kaulberg ein interkulturelles Rahmenprogramm und bringt die weihnachtlichen Bräuche und Traditionen aus verschiedenen Ländern nach Bamberg.16.12.& 17.12. (Sa: 13-19 Uhr, So: 11-19 Uhr)Karmelitenplatz 1 in BambergfreiMehr Infos zum Interkulturellen Kunsthandwerk-Weihnachtsmarkt in Bamberg Kinder ab fünf Jahren können sich bei der Weihnachtsbastelaktion kreativ austoben und vielleicht noch letzte Weihnachtsgeschenke malen, kleben und schnüren. Von den Werken der Ausstellung "On with the Show" können sie sich inspirieren lassen.16.12., 14 bis 16 UhrKunsthalle im KunstKulturQuartier, Lorenzstraße 32, NürnbergfreiMehr Infos zur Weihnachtsbastelaktion "On with the Art" Für zugefrorene Seen ist es in den meisten Teilen Frankens noch zu warm, Eislaufen kann man trotzdem. Eine 420 Quadratmeter große Eisfläche ist noch bis zum 7. Januar im Erlanger Stadt-Zentrum auf dem Marktplatz aufgebaut. Schlittschuhe können für eine Gebühr von drei Euro vor Ort geliehen werden.Montag bis Freitag 14 bis 21 Uhr, Samstag 10 bis 22 Uhr, Sonntag 10 bis 21 Uhr (ab dem 24.12. gelten veränderte Öffnungszeiten)Marktplatz Erlangen3 Euro, Jugendliche bis 17 Jahre 2 Euro, Kinder bis 6 Jahre freiMehr Infos zu Erlangen on Ice Live-Musik von "The Soulbreakers" und "Spinning Coin", Feuershow, Poetry Slam, Streichelzoo und ein Besuch vom Weihnachtsmann. Die BrombachSeeWeihnacht bietet ihren Besuchern am dritten Adventswochenende ein umfangreiches Programm.: 15.12. ab 17 Uhr, 16.12. ab 15 Uhr, 17.12. ab 13 UhrSand&Sofa Lounge am Igelsbachsee, Zum Hafen 12 in SpaltMehr Infos zur BrombachSeeWeihnacht Die "Lebende Krippe" mit Maria, Josef, dem Hirten und seinen Schafen kann jeden Samstag und Sonntag im Advent von den Besuchern des Tiergartens besichtigen. Begleitet wird die lebende Krippe von einem kleinen Adventsmarkt. Am 17. Dezember findet ab 16 Uhr am Haupteingang zum Tiergarten die Waldweihnacht statt.: Samstag und Sonntag 11 bis 17 Uhr (auch am 24.12.)Tiergarten Nürnberg13 Euro, 11,50 Euro mit Ermäßigung, 6,50 Euro für Kinder von 4 bis 13 JahreMehr Infos zur lebenden Krippe im Tiergarten Nürnberg Noch bis zum 7. Januar steht die Open Air Eislaufbahn in Bad Neustadt an der Saale und bietet ein großes Rahmenprogramm. Am Samstag, den 16.12. gibt es ab 18 Uhr Livemusik von "Die Wülfershäuser". Schlittschuhe können vor Ort geliehen werden.Montag bis Freitag 13 bis 21 Uhr, Samstag 10.30 Uhr bis 21 Uhr, Sonntag 10.30 bis 20 Uhr (an den Feiertagen und in den Schulferien gelten andere Öffnungszeiten Marktplatz Bad Neustadt an der SaaleErwachsene 4 Euro, Jugendliche ab 11 Jahre und Schüler und Studenten 3,50 Euro, Kinder 7 bis 10 Jahre 3 Euro, Kinder 4 bis 6 Jahre 2,50 Euro, Kinder unter 4 Jahre freiMehr Infos zu NES on Ice