Wochenende in Franken: Weihnachts-, Mittelaltermarkt und Riesen-Feuerzangenbowle

Diese Weihnachtsmärkte starten zum Wochenende





Das sind die Wochenendtipps für Franken:Parallel zum Weihnachtsmarkt findet in Fürth auch ein historischer Mittelaltermarkt statt. Dort kann man Kunsthandwerk und Vorführungen bestaunen. Bei leckeren Speisen und Getränken gibts außerdem Gaukler, Stelzenläufer und Spielleute zu sehen.noch bis 23. Dezember, immer ab 10.00 Uhr bis 21.00 UhrFreiheit Fürth, 90762 FürthfreiMit einem selbst gebauten Kessel, der laut Veranstalter "der größte Kessel der Welt" ist, wird in Nürnberg Feuerzangenbowle gemacht. Der Kessel hat ein Fassungsvermögen von 9000 Litern, bei einem Durchmesser von 2,50 Metern, 3,40 Meter Höhe und 1,8 Tonnen Gewicht. Zur Feuerzangenbowle werden Lieder aus alten Zeiten gesungen und Bilder aus dem Kultfilm "Die Feuerzangenbowle" mit Heinz Rühmann gezeigt.Freitag: 10.00 bis 23.00 Uhr, Samstag: 10.00 bis 23.00 Uhr; Sonntag: 10.00 bis 21.00 UhrDirekt an der Fleischbrücke hinter Starbucks.Winklerstraße, 90403 NürnbergfreiAb dem 1. Dezember startet der lebendige Adventskalender in Herzogenaurach. Jeden Tag wird dann auf der Bühne des historischen Marktplatzes ein Türchen geöffnet. Zu sehen sind verschiedene Darbietungen rund um Weihnachten.1. bis 23. Dezember 2017 ab 17.00 UhrMarktplatz, 91074 HerzogenaurachfreiUnter dem Motto "Ihr Kinderlein kommet" sind Gäste vom 30. November bis 22. Dezember in den idyllischen Innenhof des Heiliggeistspitals in Dinkelsbühl eingeladen. In einer kleinen Budenstadt gibt es neben weihnachtlichen Produkten auch exklusive Handarbeiten aus der Region. Bläserkonzerte sorgen für den musikalischen Rahmen. Für Kinder gibt es eine große Modell-Eisenbahn und den Nikolaus, der täglich auf den Weihnachtsmarkt kommt.Freitag: 13.00 bis 20.00 Uhr; Samstag und Sonntag: 11.00 bis 20.00 UhrSpitalhof, Dr.-Martin-Luther-Straße, 91550 DinkelsbühlfreiDer Adventsmarkt im Sand findet im ältesten Stadtteil Bambergs statt. Die historische Kulisse der mittelalterlichen Elisabethkirche verleihen dem Markt ein besonderes Ambiente. Viele Kunsthandwerker und Gewerbetreibende bieten dort weihnachtliche Waren an. Ein Höhepunkt wird eine Vorführung eines Kunstschmiedes sein.Freitag: 16.00 bis 20.30 Uhr; Samstag: 11.00 bis 20.30 Uhr; Sonntag: 11.00 bis 18.00 UhrObere Sandstraße, 96049 BambergfreiAuch in Nürnberg wird am Freitag, den 1. Dezember, der Weihnachtsmarkt traditionell vom Christkind eröffnet. Dann kann durch die "kleine Stadt" aus gut 200 Buden gebummelt werden. Auf jeden Fall auf dem Weihnachtsmarkt finden, werden Sie Nürnberger Lebkuchen und "Nürnberger Zwetschgenmännle", das sind Figuren aus getrockneten Pflaumen. Als Speise dürfen natürlich die Nürnberger Rostbratwürste nicht fehlen und eine Tasse Glühwein dazu sind die perfekte Stärkung.ab Freitag: täglich von 10.00 bis 21 UhrHauptmarkt, 90403 NürnbergfreiDen Ansbacher Weihnachtsmarkt kann man dieses Wochenende zum ersten Mal besuchen. Es erwarten Sie dort 40 Holzbuden mit sämtlichen Weihnachtswaren und auch handwerkliche Erzeugnisse. Auch an Getränken und Speisen wird es nicht fehlen. Im Programm sind Chöre und Musiker vorgesehen, die zur musikalischen Untermalung des Marktes beitragen werden.Freitag: 11.00 bis 21.00 Uhr; Samstag: 11.00 bis 21.00 Uhr; Sonntag: 11.00 bis 20 UhrMartin-Luther-Platz, 91522 AnsbachfreiAuf dem Marktplatz findet auch in diesem Jahr der Aschaffenburger Weihnachtsmarkt statt. Besonderheiten hier sind eine Krippe mit lebensgroßen Holzfiguren und ein über drei Meter hoher Nussknacker. Im Rahmenprogramm sind Alphornbläser, Kinderchöre und noch weiteres vorgesehen. Natürlich gibt es auch verschiedene Stände, wo alles rund um Weihnachten verkauft wird.Freitag: 10.00 bis 21.00 Uhr; Samstag: 10.00 bis 21.00 Uhr; Sonntag: 11.00 bis 21.00 UhrSchlossplatz, 63739 AschaffenburgfreiAuch in Coburg startet der Weihnachtsmarkt zum ersten Adventswochenende. Kunsthandwerker stellen ihre Waren aus und es gibt auch zahlreiche weitere weihnachtliche Produkte in den aufgestellten Buden zu sehen. Für das leibliche Wohl ist mit regionalen und kulinarischen Speisen und Getränken gesorgt.täglich mindestens von 11.00 bis 20.00 UhrMarktplatz, 96450 Coburgfrei