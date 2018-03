...wo die Zeit zur Ruhe kam...

?Wir in Bayern? berichtet am Dienstag, 3. April 2018 über die aktuelle Ausstellung in der Sammlung Ludwig Bamberg

Das Bayerische Fernsehen bringt am Dienstag, 3. April 2018 in der Sendung ?Wir in Bayern? ab 16:15 Uhr einen Bericht zur aktuellen Ausstellung in der Sammlung Ludwig Bamberg, die sich unter dem Titel ?Standhaft - Vom Statussymbol zur Rarität? den nahezu in Vergessenheit geratenen Taschenuhrständern widmet. Mehr Info zur Ausstellung unter www.museum.bamberg.de.