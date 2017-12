Franz Böhmer, seine Mitarbeiterin Andrea Stillmungus und Miriam Hohner von der städtischen Wirtschaftsförderung im Gewächshaus der Gärtnerei Böhmer: Die Weihnachtssterne stehen schon bereit - Weihnachten kann also kommen. In der der Gärtnerei Franz Böhmer an der Siechenstraße ist man bestens gewappnet für die Weihnachtszeit.