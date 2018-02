Wird das nördliche Hafenbecken überbaut?

Seit vielen Jahren gehören die beiden Hafenbecken zum Bamberger Stadtbild. Nun könnte sich dies ändern. Grund: Die Hafenverwaltung stellt nach FT-Informationen Überlegungen an, eines der beiden Hafenbecken zu verfüllen, um zusätzliche Gewerbeflächen zu schaffen.



Bei der Stadt Bamberg stößt die Vorüberlegung auf Zustimmung. "Wenn die Planungen realisiert werden sollten, dass ist das ein wichtiger und richtiger Schritt. Wir unterstützen die Initiative, weil zusätzliche Gewerbeflächen in unserer Stadt gesucht sind", sagt Bambergs Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD). Er sicherte gleichzeitig zu, dass die Belange von Bürgern, die wenige Meter entfernt in Gaustadt leben, beim Planungsprozess berücksichtigt werden sollen.



Mehr über das Hafenprojekt lesen Sie in Kürze im Premiumbereich von infranken.de.