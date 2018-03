Wir verlosen 2x2 Tickets zu "Henssler tischt auf...!" in Bamberg!

Wir verlosen 2 x 2 Tickets für die "Henssler tischt auf...!"-Show in Bamberg



19. April 2018 (20 Uhr) in der brose Arena in Bamberg

8. April 2018 um 23:59 Uhr

Er ist nicht nur Koch, sondern auch Entertainer: Steffen Henssler geht wieder auf Tour. Der bekannte TV-Koch führt nicht nur drei Restaurants, sondern ist inzwischen auch dem deutschen Fernsehzuschauer bestens bekannt. Erst kürzlich übernahm er die von Stefan Raab bekannt gemachte Game-Show "Schlag den Star", nun "Schlag den Henssler".Mit seiner neuen Show wagt er nun erneut den Spagat zwischen Koch-Show und Entertainment. In der Programmbeschreibung heißt es: "In seiner Show erlebt man hautnah, wie er mit Spaß und Lust ein tolles Menü kocht, die perfekte Sushi-Rolle zubereitet und so ganz nebenbei seine Gäste mit lustigen, interessanten und auch schrägen Geschichten aus seinem rasanten Leben unterhält. So nimmt er die Zuschauer beispielsweise mit hinter die Kulissen von "Grill den Henssler" und verrät, was dort vor und während der Sendung alles passiert ist."Wer jetzt Lust bekommen hat auf die neue Show, der kann bei uns zwei Tickets gewinnen! Für die Veranstaltung amverlosen wir 2 x 2 Tickets. Wer mitmachen möchte, muss lediglich eine Email mit dem Betreff "Henssler" an leserreporter@infranken.de senden und uns die zwei Namen nennen, die wir im Falle eines Gewinns auf die Gästeliste setzen sollen. Das Gewinnspiel endet am. Die Gewinner werden im Anschluss per E-Mail benachrichtigt und können sich ihre Karten an der Abendkasse abholen.Wir wünschen viel Erfolg!