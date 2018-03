Wir sind wieder da!

Forchheim, im Januar 2018 - Am Samstag, den 20. Januar, feiert Elektrofachhändler EP:Lochner seinen Wiederaufbau. Von 9:00 bis 15:00 Uhr sind alle Forchheimer herzlich eingeladen, bei Kaffee, Kuchen und mit einem Glas Sekt auf die gelungene Sanierung anzustoßen. Mit attraktiven Angeboten bedankt sich das Familienunternehmen für die Treue seiner Kunden in den vergangenen Monaten.



Vor einem halben Jahr war in dem Geschäft an der Bayreuther Straße ein Feuer ausgebrochen und hatte sich bis zu den darüber liegenden Wohnungen von Familie Lochner ausgebreitet. Da zu diesem Zeitpunkt keiner im Haus war, kam glücklicherweise niemand zu Schaden. "Der Brand hat fast das ganze Geschäft zerstört, sodass wir es komplett erneuern mussten. Das haben wir genutzt, um alles moderner und heller zu gestalten - mit Erfolg! Die Kunden staunen, sind positiv überrascht und empfinden das Ladenlokal als offener, größer und einladender", so Ludwig Lochner, Inhaber und Gründer des Fachgeschäfts.



Sein Angebot reicht von Smartphones über Fernseher und Soundlagen bis zu Großgeräten für den Haushalt. Die einzelnen Sortimente sind nun stärker in Produktwelten aufgeteilt, um mehr Struktur zu schaffen. Ein Beispiel ist die Kaffeebar, die zum Verweilen und Probieren einlädt. Auch ganz neue Highlights hat EP:Lochner in die Präsentation integriert - zum Beispiel eine Aktivküche, in der Kunden moderne Einbaugeräte, Dampfgarer und Co. in Aktion erleben. Außerdem bekommt das Thema Vernetzung mehr Raum: Ein Medientisch zeigt Geräte und Systeme, die das Zuhause in ein Smart Home verwandeln.



Heute blickt Ludwig Lochner gelassen zurück: "Natürlich war es ein Schock, aber Zeit zum Jammern hatten wir nicht. Der Service sollte schließlich weiterlaufen und es wurde schnellstmöglich alles für den Wiederaufbau in die Wege geleitet." In kurzer Zeit installierte Familie Lochner einen Container vor dem Geschäft, damit Kundenservice, Verkauf und Postagentur weitergehen konnten. "Leider ist in den letzten Monaten nicht alles so reibungslos verlaufen, wie unsere Kunden es normalerweise von uns gewöhnt sind. Wir freuen uns sehr, dass sie nach wie vor zu uns kamen und bedanken uns herzlich für ihre Geduld", so Bianca Lochner-Sponsel, Tochter des Inhabers. "Auch an unsere Mitarbeiter geht ein großer Dank, denn sie haben überall mit angepackt, sind eingesprungen und waren stets flexibel."



Nun blickt EP:Lochner auf ein spannendes Jahr 2018. "Wir werden weiterhin dafür sorgen, dass topaktuelle Techniktrends ihren Weg nach Forchheim finden. Außerdem feiern wir im Herbst unser 35-jähriges Bestehen und sind aktuell auf der Suche nach Unterstützung für unser Team. Natürlich bilden wir auch weiterhin aus und freuen uns über Bewerbungen potenzieller Azubis", erklärt der Geschäftsführer.