Winterliche Straßenverhältnisse: Gleich sechs Unfälle auf Autobahnen rund um Bamberg

Zu insgesamt sechs Verkehrsunfällen, bei teils schneeglatten Fahrbahnen, kam es am Dienstag, zwischen 17 und 22 Uhr auf den Autobahnen im Zuständigkeitsbereich der Verkehrspolizei Bamberg. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von 35.000 Euro.Den Anfang machte laut Verkehrspolizei ein 48-jähriger Autofahrer, der auf der A73, Höhe Ebensfeld in Fahrtrichtung Süden, bei einsetzendem Schneeregen ins Schleudern geriet und mit dem Heck seines Autos gegen die Mittelschutzplanke prallte. Der Gesamtschaden beträgt hier 8500 Euro.Eine Stunde später wollte ein 43-jähriger Fahrer auf der A70, Höhe Gundelsheim in Richtung Schweinfurt, auf schneeglatter Fahrbahn einen vorausfahrenden Wagen überholen. Beim Fahrstreifenwechsel geriet er ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Außenschutzplanke. Sein Auto musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden hier: 4500 Euro.Wiederum etwa eine Stunde später musste ein 27-jähriger Autofahrer auf der A73, Höhe Hirschaid in Fahrtrichtung Norden, wegen eines anderen Wagens, der den Fahrstreifen nach links wechselte, sein Fahrzeug auf schneeglatter Fahrbahn abbremsen. Er kam deswegen ins Schleudern und geriet nach rechts ins tieferliegende Bankett. Sein Auto erlitt dabei einen Achsbruch, war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf 5000 Euro. Bei dem anderen beteiligten Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen Audi A3 gehandelt haben. Das amtliche Kennzeichen ist nicht bekannt. Die Verkehrspolizei Bamberg bittet um Zeugenmeldungen unter der Telefonnummer 0951/9129-510.Kurze Zeit später wollte auf der A73, Höhe Anschlussstelle Memmelsdorf in Richtung Süden, ein 26-jähriger Autofahrer ebenfalls einen vor ihm fahrenden Wagen auf der schneeglatten Fahrbahn überholen. Auch er kam beim Fahrstreifenwechsel ins Schleudern und prallte in die Außenschutzplanke. Der Gesamtschaden beträgt hier 6000 Euro. Bis zum Eintreffen der Polizei wurde die Absicherung der Unfallstelle durch die Feuerwehren Memmelsdorf und Bamberg sowie die Autobahnmeisterei übernommen.Fast zeitgleich kam auf der A70, Höhe Anschlussstelle Scheßlitz, Fahrtrichtung Bayreuth, ein 40-jähriger Fahrer wegen nicht angepasster Geschwindigkeit auf schneeglatter Fahrbahn ins Schleudern, prallte zunächst gegen die Mittelschutzplanke und beendete seine Schleudertour quer über die Autobahn schließlich an der Außenschutzplanke. Sein Auto musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden summiert sich auf 6000 Euro.Den Schlusspunkt setzte etwa eine Stunde später ein 32-jähriger Autofahrer, der auf der A73, an der Anschlussstelle Bamberg-Süd in Richtung Norden, im zweispurigen Ausfahrtsast auf schneeglatter Fahrbahn ein vorausfahrendes Fahrzeug überholen wollte. Er geriet, so wie bereits einige seiner "Vorgänger", beim Fahrstreifenwechsel ins Schleudern und landete im tieferliegenden rechten Graben. Das Auto wurde dabei im Achsbereich und an der Fahrzeugfront beschädigt. Das Fahrzeug musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Der Schaden wird hier auf ca. 6000 Euro geschätzt.