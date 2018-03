Bamberg: Mann flüchtet vor Polizei, rammt Streifenwagen und kracht gegen Baum

Am Bahnhof Bamberg Rotlicht missachtet und vor Polizei geflüchtet





Bei Staffelbach: Flüchtiger prallt gegen Baum



Nach einer filmreifen Flucht durch Bamberg und Teile des Landkreises am Freitagabend ist ein 40-Jähriger mit seinem Mercedes-Kastenwagen letztendlich bei Staffelbach von einem Baum gestoppt worden. Der Fahrer und sein 36-jähriger Mitfahrer erlitten beide schwere Verletzungen, teilte die Polizei mit.Der 40-Jährige am Steuer flüchtete zuvor in der Bamberger Innenstadt vor der Polizei. Mehrere Streifenfahrzeuge wurden hierbei zum Teil schwer beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen blieben alle eingesetzten Polizeibeamten unverletzt.Gegen 19.30 Uhr missachtete der 40-Jährige im Bahnhofsviertel in Bamberg ein Rotlicht und sollte deswegen von einer Streifenbesatzung der Bamberger Polizei angehalten werden. Der Fahrzeugführer missachtete jedoch die Anhaltesignale und fuhr in der Folge mehrfach bei Rot über weitere Kreuzungen. Der Fahrer flüchtete weiter in Richtung Hallstadt. Bereits im Stadtgebiet und auch später versuchte er Polizeifahrzeuge abzudrängen. Hierbei kam es auch zu seitlichen Berührungen mit den Dienstwagen. Mehrere Streifenbesatzungen der Bamberger Polizeidienststellen waren in den Einsatz eingebunden.Der Flüchtige setzte seine verkehrsgefährdende Fahrt über Hallstadt, Dörfleins, Oberhaid bis nach Unterhaid fort. Dort fuhr er auf Feldwegen weiter in Richtung Staffelbach. Kurz vor Staffelbach touchierte er erneut ein Polizeifahrzeug, so dass sich dieses um 360 Grad drehte und in eine Schutzplanke prallte.Von Staffelbach aus fuhr der Mann in Richtung Appendorf und kam kurz nach der Autobahnunterführung mit dem Mercedes nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Während der Fahrer von den kurz darauf eintreffenden Polizeibeamten aus dem Unfallwrack befreit werden konnte, blieb der Beifahrer im Fahrzeug eingeklemmt. Der 40-jährige Fahrer aus dem benachbarten Landkreis Haßberge kam mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Den 36-Jährigen aus dem Landkreis Bamberg brachte der Rettungsdienst in eine Klinik.Beamte der Polizeiinspektion Bamberg-Land haben die Ermittlungen zum Unfall und den mit der Flucht im Zusammenhang stehenden Umständen aufgenommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bamberg unterstützt hierbei ein Sachverständiger. Zudem ordnete ein Staatsanwalt eine Blutentnahme zur Klärung der Fahrtauglichkeit bei dem Fahrer an. Der Sachschaden dürfte nach ersten Erkenntnissen mehrere zehntausend Euro betragen.Fahrzeugführer oder andere, die im Zusammenhang mit der Flucht des weißen Kastenwagens aus dem Zulassungsbereich Haßberge (HAS) gefährdet oder geschädigt wurden, setzten sich bitte mit der Polizei Bamberg-Land unter der Telefonnummer 0951/9129-310 in Verbindung.