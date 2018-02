Wie war das vor 40 Jahren, Herr Olinde?

Die Fans von Brose Bamberg haben derzeit ob der letzten Ergebnisse wenig Grund zur Freude. Dennoch gab es in den vergangenen Wochen auch Lichtblicke: einer ist sicherlich die Nachwuchshoffnung Louis Olinde. Das Vertrauen des Trainerstabs und die damit einhergehende Berufung in die Startformation des Deutschen Meisters dankte er mit starken Leistungen zurück. Dabei wurde ihm sein Basketballtalent in die Wiege gelegt.

Sein Vater Wilbert Olinde, ein gebürtiger Amerikaner, war einer der ersten dunkelhäutigen Basketball-Profis in der Bundesliga. Als er 1977 nach Göttingen wechselte, wollte er eigentlich nur eine Saison bleiben, mittlerweile lebt er seit über 40 Jahren in Deutschland. Wie es dazu kam und was er in dieser Zeit alles erlebte, steht in seiner Biographie "Deutschland für eine Saison: Die wahre Geschichte des Wilbert Olinde Jr.", die Autor Christoph Ribbat geschrieben hat. Bevor er mit dieser am Sonntag um 20 Uhr beim Bamberger Literaturfestival im Kulturboden Hallstadt gastiert, blickte der 62-Jährige, der seit 2003 in Hamburg als Inspirationscoach und Unternehmensberater arbeitet, im Gespräch mit unserer Zeitung auf seine bewegende Karriere zurück.



Nach dem Abschluss Ihrer College-Karriere 1977 an der UCLA (University of California, Los Angeles) ging es für Sie aus der sonnigen Metropole Los Angeles in das vergleichsweise kalte und beschauliche Göttingen - ein wahrer Kulturschock. Was waren die größten Umstellungen?

Natürlich war die allgemeine Situation etwas Besonderes: Ich kam in eine für mich neue Umgebung, in der ich mich nicht auskannte und niemanden wirklich verstand. Die größten Umstellungen erwarteten mich dann im Alltag bei den einfachsten Dingen, zum Beispiel beim Tanken. Ich musste feststellen, dass die Tanksäulen anders sind. Dann steht man da, spricht kaum Deutsch, aber das Auto muss betankt werden (lacht) . Das Auto generell bereitete mir anfangs große Probleme: Die Autos hier hatten einen komischen Hebel für die Gangschaltung. Ich weiß noch, als ich das erste Mal auf eine kleine Anhöhe fuhr und das Auto sechs, sieben Mal abwürgte - hinter mir standen natürlich mehrere Fahrzeuge (lacht) .Auch der Verkehr war nicht zu vergleichen: Wenn ich in Los Angeles unterwegs war, musste ich immer darauf achten, pünktlich loszufahren, damit ich nicht in den Stau komme. In Göttingen waren alle wichtigen Orte in 15 bis 20 Minuten erreichbar. Dadurch, dass die Stadt kleiner ist, hatte ich immer das Gefühl, alles überblicken zu können. Das ist in Los Angeles natürlich nicht möglich (lacht) .



Als 1977 Ihre erste Saison in Deutschland begann, waren Sie der einzige Ausländer im Team des SSC Göttingen. Gab es Schwierigkeiten bei der Integration?

Das fand ich eben sehr gut von der Mannschaft, dass die Spieler mich direkt gut aufgenommen haben. Besonders ein Ereignis blieb mir gut in Erinnerung: Als ich schon ein paar Wochen in Göttingen war, klingelte es eines Samstagsmorgens an der Tür. Mehrere Mitspieler kamen zu Besuch und brachten Frühstück mit; wir saßen dann alle gemeinsam in der Küche und haben gegessen.Was das Mannschaftsgefüge angeht, musste ich mich schon umstellen: An der Highschool und auch später am College war ich es gewohnt, eher ein Teamspieler zu sein, in Göttingen sollte ich als Führungsspieler agieren. Ich stand nun mehr im Vordergrund, sollte mehr Verantwortung in bestimmten Situationen übernehmen und als Punktesammler die Mannschaft in der Offensive tragen.



Stichwort College: In den USA spielten Sie vor teilweise 20 000 Fans in modernen Arenen, in Deutschland liefen Sie in Turnhallen vor 1 500 Zuschauern auf. Einige Ihrer Mannschaftskameraden rauchten teilweise vor und nach den Spielen. Das muss sicher auch in Sachen Professionalität der Sportart ein großer Schock für Sie gewesen sein...

Am College sind wir zu den Auswärtsspielen immer erste Klasse geflogen. Auch unsere Trainingssachen mussten wir nie mitnehmen, wir haben alles gewaschen bekommen und hatten zu den Spielen neue Trikots. Das war schon eine Umstellung, als ich viele Aufgaben dann selbst übernehmen musste (lacht) . Gleichzeitig hat es großen Spaß gemacht, außerhalb des Spielfeldes andere Sachen zu erleben und neue Leute kennenzulernen. Die ersten zwei, drei Jahre haben enorm zu meiner persönlichen Entwicklung beigetragen. Eben weil ich in einer anderen Umgebung war und Dinge anders erlebte. Ich war sehr dankbar für diese Zeit. Nach und nach lief es dann auch beim Basketball immer besser.





Zu Beginn Ihrer ersten Saison betonten Sie, nur ein Jahr in Deutschland bleiben zu wollen. Warum?

In den Staaten habe ich Volkswirtschaftslehre studiert und wollte anschließend Anwalt werden. Ich habe auch schon die Zusage für einen Studienplatz an der juristischen Fakultät der UCLA bekommen. Dann kam das Angebot aus Deutschland. Den Studienplatz weiterhin zu behalten, war nicht möglich. Man sicherte mir aber zu, dass ich bei einer Bewerbung im nächsten Jahr gute Chancen auf einen Platz haben würde. Daher beschloss ich, für dieses eine Jahr nach Europa zu gehen, um Neues zu erleben. Danach wollte ich mein Leben in Kalifornien weiterführen.



Doch dann kam alles anders: Sie verlängerten immer wieder Ihren Vertrag in Göttingen und wurden 1983 sogar deutscher Staatsbürger. Wie kam es dazu?

Das entwickelte sich alles von Jahr zu Jahr. Der frühe sportliche Erfolg war natürlich ein wichtiger Grund. Ich lernte hier aber auch meine Frau kennen, die ich 1980 heiratete; ein Jahr später kam dann unsere Tochter zur Welt. Bereits 1979 habe ich in Göttingen neben der Basketballkarriere ein BWL-Studium aufgenommen. Ich wollte mir bei meiner Rückkehr in die USA nicht vorwerfen lassen, nur Basketball gespielt zu haben. Außerdem habe ich schnell gemerkt, wie wichtig es in Deutschland ist, ein Blatt Papier zu besitzen, auf dem draufsteht, was man kann (lacht) . All diese Dinge führten dazu, dass ich immer mehr an Deutschland gebunden war und gerne hier bleiben wollte. Mit der deutschen Staatsbürgerschaft sah ich eine gute Gelegenheit, mir den Druck als einzig erlaubter Ausländer im Team zu nehmen. Das Gefühl, auch Amerikaner zu sein, konnte mir ja keiner wegnehmen. In dieser Zeit habe ich gar nicht mehr daran gedacht, in die USA zurückkehren zu wollen. Ich hatte hier meine Familie, konnte mit Basketball meiner großen Leidenschaft nachgehen und war kurz davor, mein zweites Studium abzuschließen.



In Ihrer Karriere haben Sie mit Göttingen große Erfolge gefeiert und gewannen neben drei Meisterschaften auch zwei Mal den Pokal. Doch 1987 zwang Sie eine Krebserkrankung zum Aufhören...

Tatsächlich habe ich mich aber schon vor der Diagnose dazu entschlossen, meine Karriere zu beenden. Ich habe bereits 1985 in der Versicherungsbranche voll gearbeitet und wollte diese Arbeit auch hauptberuflich weiterführen. Mitte 1986 habe ich also den Verein informiert, dass ich noch eine letzte Saison spielen werde. Dann kam aber die Krebserkrankung und ich konnte folglich die Saison nicht mehr zu Ende spielen. Ein Auswärtsspiel in der Bamberger Graf-Stauffenberg-Halle war mein vorletztes Bundesligaspiel. Als ich knapp 30 Jahre später das erste Mal meinen Sohn Louis bei einem Spiel für Baunach besuchte (Anm. d. Red.: Die Baunach Young Pikes bestreiten ihre Heimspiele in der Graf-Stauffenberg-Halle), kamen beim Einbiegen auf den Parkplatz vor der Halle die Aufregung und die Erinnerungen von damals wieder hoch (lacht) . Das war immer eine tolle Stimmung in Bamberg.



Insgesamt fünf Jahre haben Sie gegen den Krebs kämpfen müssen. Wie sah Ihr Leben danach aus?

Ich wollte zunächst ein paar Jahre wenig mit Basketball zu tun haben. Später habe ich angefangen, Mannschaften zu trainieren - allerdings nicht höherklassig, das wollte ich nicht. Ich merkte einfach, dass es nicht mehr mein Schwerpunkt im Leben war, dieser lag bei meiner neuen Arbeit. Mitte der 90er sind wir aufgrund eines beruflichen Angebots in der Finanzbranche nach Hamburg gezogen, wo ich in einer Firma acht Jahre lang verschiedene Positionen durchlaufen habe. Mittlerweile bin ich seit 14 Jahren selbstständig.



Seit 2003 sind Sie in Hamburg als Inspirationscoach und Unternehmensberater im Einsatz. Was steckte hinter dieser beruflichen Neuausrichtung?

Mir ging es darum, das Erlernte aus Sport und Beruf den Menschen weiterzugeben, um diesen mit meiner Erfahrung helfen zu können. Ich nahm aus meinen bisherigen Berufsstationen mit, immer das Maximum aus sich rauszuholen; im Leben haben wir alle unser Potential. Für mich persönlich ging es nie darum, der allerbeste Basketballer oder Coach zu sein. Es kann nicht jeder, der Basketball spielt, Michael Jordan sein (lacht) . Ich versuche, das für mich Bestmögliche zu erreichen. Wenn man das gemacht hat, dann geht es nicht besser. Doch hierbei blockieren wir uns. Und da setz ich im Gespräch mit Einzelpersonen und Teams an: Wo sind unsere Stärken? Was ist und wichtig? Welche Werte haben wir? Und was können wir, wenn wir uns auf all diese Dinge fokussieren, erreichen? Ich sage in Bezug auf meine Karriere gerne: Früher hatte ich einen Beruf, über die Jahre habe ich nun meine Berufung gefunden. Ich liebe das, was ich tue und bin voller Energie. Ich schätze das alles, denn es gibt nicht viele, die das sagen können.



In der Biographie "Deutschland für eine Saison: Die wahre Geschichte des Wilbert Olinde Jr." wurde Ihre Basketballkarriere stets in den geschichtlichen und politischen Kontext der damaligen Zeit gesetzt. Ein großes Thema war der Umgang mit Rassismus. Welche konkreten Erfahrungen haben Sie damit in Deutschland gemacht?

Anfangs fühlte ich mich sicherer und wohler als in den USA. Später gab es dennoch konkrete Einzelfälle: Wenn ich zum Amt musste, behandelte man mich oft von oben herab. Bei einer Wohnungssuche wurde mir nach einem Gespräch mit dem Vermieter mitgeteilt, dass die Wohnung schon vergeben ist; hinterher erfuhr ich, dass dem nicht so war. Auch bei der Einschreibung an der Uni warf mir eine zuständige Frau vor, nur auf die Krankenversicherung aus zu sein. Allerdings würde ich behaupten, dass ich mich immer wohlgefühlt habe. Doch nach der Wende habe ich in der ehemaligen DDR - ich möchte aber nicht sagen, dass es überall so ist - bezüglich Rassismus Dinge erlebt, die ich so vorher aus den alten Bundesländern nicht kannte.



Welche Folgen hatte die Buchveröffentlichung im vergangenen September für Sie? In den Medien waren Sie in letzter Zeit ja öfter präsent...

An der Tatsache, wer ich bin, wofür ich stehe und was ich zu erzählen habe, hat sich seit der Buchveröffentlichung nichts geändert - mit dem Unterschied, dass sich davor nur wenige dafür interessiert haben (lacht) . Ich finde es aber sehr positiv, dass ich durch die Medien die Chance habe, ein breites Publikum zu erreichen. Neu war auch, Menschen zu treffen, die über mein Leben bestens informiert waren, während ich nichts über sie wusste (lacht) . Viele sprechen mich auf offener Straße an und wollen wissen, wie das damals genau war. Ohne das Buch wäre es zu diesen lustigen Situationen nie gekommen.



Als Bamberger müssen wir natürlich noch über Ihren Sohn Louis Olinde sprechen. Verfolgen Sie seine Spiele für Brose Bamberg und für das Farmteam aus Baunach regelmäßig?

Klar! Im Internet verfolgen wir seine Auftritte für Bamberg in Bundesliga und Euroleague, aber auch die für Baunach in der zweiten Liga regelmäßig. Natürlich schreiben und telefonieren wir auch viel, halten also immer Kontakt. Wir besuchen ihn auch immer wieder in Bamberg und verfolgen seine Leistungen live vor Ort. Diese Woche reise ich schon vor meinem Auftritt beim Bamberger Literaturfestival am Sonntag an, um am Tag zuvor beim Spiel der Baunach Young Pikes dabei sein zu können.



Besonders in den letzten Spielen erhielt Louis viel Spielzeit bei Bamberg. Beim Spiel gegen Panathinaikos Athen vor zwei Wochen überzeugte er mit einer starken Leistung auch auf internationalem Parkett...

Louis hat in seiner Jugendzeit und auch nach seinem Wechsel nach Bamberg sehr viel investiert. Es ist einfach schön, zu sehen, dass seine Arbeit Früchte trägt. Besonders freut es mich, dass er beim Cheftrainer Andrea Trinchieri großes Ansehen genießt. Er verfolgt einen Traum und er unternimmt alles, damit dieser in Erfüllung geht. Ich hoffe natürlich, dass es für ihn wie in den letzten Spielen weitergeht.



Louis besitzt großes Potential und seine Entwicklung ist noch lange nicht abgeschlossen. Was trauen Sie ihrem Sohn in Zukunft noch zu?

Für den Anfang ist es wichtig, die momentanen Leistungen über einen längeren Zeitraum abzurufen. Von seinem Potential her traue ich ihm aber durchaus einen Wechsel in die stärkste Liga der Welt, die NBA, zu. Gleichzeitig weiß ich aber, dass das von vielen Faktoren abhängt. Die Zukunft wird zeigen, wo sein Weg hingeht.



Das Gespräch führte Max Eberlein.