Wie läuft es rund um die Baustelle in der Sutte in Bamberg?

Seit die Baustelle in der Sutte in Bamberg vor zwei Wochen begonnen hat, ist dort für Autofahrer kein Durchkommen mehr. Befürchtungen, dass durch die Sperrung der schmalen Verbindungsstraße von Jakobs- und Kaulberg ein Verkehrschaos eintreten würde, scheinen sich zwar nicht bewahrheitet zu haben. Autofahrer und vor allem Anwohner müssen dennoch lange mit Einschränkungen rechnen - die gesamte Baumaßnahme im Bereich Sutte Matern sollen schließlich bis 2021 dauern.



Im Zentrum der Arbeiten steht der Bau einer neuen Hauptwasserleitung der Stadtwerke, die den neuen Hochbehälter in der Altenburger Straße mit dem Michelsberg verbinden und die Wasserversorgung sicherstellen soll.



Mehr zum bisherigen Verlauf der Baustelle lesen Sie später auf inFranken.de.