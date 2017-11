Wie familienfreundlich sind die Gemeinden?

Prof. Dr. Marc Redepenning von der Uni Bamberg (Lehrstuhl für Geografie) ist erstaunt über das, was die Studenten bei ihren Untersuchungen zu Tage förderten: Unter anderem die Aussage, dass man sich im Notfall - das Kind ist krank - in den neun Kommunen, die sich der Untersuchung stellten, auf die Familie verlassen kann.



Für die teilnehmenden Gemeinden haben sich in der kostengünstigen Studie interessante Einblicke und auch Handlungsempfehlungen ergeben. Die sind insofern wichtig, als die Ansiedlung beziehungsweise das Bleiben junger Familien für die Ort angesichts der demografischen Entwicklung von essenzieller Bedeutung sind. Mehr dazu lesen Sie im Premiumbereich auf inFranken.de.