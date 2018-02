Wie Ebrachs Kloster die Landschaft prägte

Ebrach und einen ganzen angrenzenden Landstrich haben die Mönche geprägt, die sich hier im zwölften Jahrhundert mit einem Kloster niederließen. Auch weitere Zisterzienser-Klöster prägten die sie umgebenden Landstriche. Mit diesem Aspekt beschäftigt sich ein internationales Projekt unter der Federführung des Landkreises. Es geht um die Einheit in der Vielfalt, die man zeitgemäß darstellen und auch der Bevölkerung nahebringen will. Etliches wird in eine Ausstellung münden, die im Juni in Ebrach und nach einander in den anderen Projekt-Orten zu sehen sein wird.



