Wie die Politiker bei der Podiumsdiskussion rhetorisch wirkten

Der Bamberger Rhetoriktrainer Michael Ehlers hat sie ausgewertet: Die Auftritte der Direktkandidaten aus dem Wahlkreis Bamberg-Forchheim bei der Podiumsdiskussion zur Bundestagswahl 2017. In der Business-Lounge der Brose-Arena traten die sieben Politiker gegeneinander an und äußerten sich zu Themen wie dem "ICE-Ausbau", der Flüchtlingspolitik, einem Nationalpark Steigerwald oder der Konversion.Kommunikationsfachmann Ehlers hat die Präsentation der Kandidaten nach rhetorischen Kriterien bewertet. Seine Erläuterungen sowie ein ausführliches Video finden Sie hier in unserem Premium-Artikel . So viel sei verraten: Eine Kandidatin sorgte für eine Überraschung.