Wetter: Winter zurück in Franken - bleibt das jetzt etwa so?

Bei den Schneehöhen haben wir laut dem Herzogenauracher Wetterexperten Stefan Ochs am Sonntag eine Dreiteilung: Im Regnitztal so gut wie nichts, westlich und südlich davon 10-20 cm und östlich der Regnitz (Fränkische und Hersbrucker Schweiz) 2 Zentimeter. Offensichtlich führten die kräftigen Ostnordostwinde zu einer Abschwächung der Niederschläge im Lee des Jura und zu einer Verstärkung im Steigerwald.In der kommenden Nacht zum Montag beruhigt sich die Lage und es klart zumindest zeitweise auf. Da zugleich der Ostwind nachlässt, kühlt es kräftig ab und zwar ohne Schneedecke auf -6 bis -9 und mit Schneedecke auf -10 bis -16 Grad!Am Montag ist es dann unterschiedlich bewölkt und niederschlagsfrei. Maximal werden im Regnitztal +1 bis +2 Grad erreicht, ansonsten herrscht Dauerfrost. In der teilweise klaren Nacht zum Dienstag wird es erneut bitterkalt.Am Dienstag scheint zeitweise die Sonne. Am späten Nachmittag überquert Franken eine Kaltfront, die vor allem in höheren Luftschichten ausgeprägt ist. Eventuell gibt es dabei ein paar Schneeschauer. Es ist ca. 1 Grad wärmer als am Vortag. Der schwache Wind weht aus Nord.Am Mittwoch ist es heiter und niederschlagsfrei bei maximal +3 Grad. Am Donnerstag erreicht uns von Nordwesten her eine Warmfront, die leichte Niederschläge bringt. Diese fallen bei Temperaturen um +1 Grad teils als Regen, teils als Schnee.Danach gibt es eine allmähliche Erwärmung, so dass wir am nächsten Wochenende zumindest mal wieder über die Marke von +10 Grad hinauskommen.