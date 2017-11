Wetter in Franken: Warnung vor starken Gewittern in der Nacht auf Mittwoch

Hitzerekord in Bayern: Der Dienstag war heuer der bisher heißeste Sommertag im Freistaat. In München wurden am späten Nachmittag 35,8 Grad gemessen. Bisher hatte der 19. Juli mit 35 Grad in Kitzingen den Rekord im bayerischen Sommer 2017 gehalten.



Kein Wunder also, dass es in der Nacht auf Mittwoch zu teils heftigen Gewittern kommen kann. Der Deutsche Wetterdienst (DWD)) warnt für Bayreuth, Bamberg, Kitzingen, Kulmbach, Erlangen und Forchheim vor starken Gewittern in der frühen Dienstagnacht.



Voraussichtlich wird es dabei jedoch nicht bleiben: In vielen Gebieten Frankens kann es laut DWD noch bis in die Morgenstunden zu schweren Gewittern mit hohen Niederschlägen kommen. Die Warnung gilt für Bamberg, Bad Kissingen, Nürnberg, Fürth, Forchheim, Lichtenfels, Kronach, Coburg, Kitzingen, Kulmbach und Würzburg.