Wetter in Franken: Morgen ist Frühling - aber dann kracht es

Temperaturen bis zu 20 Grad am Sonntag, 11. März 2018



Wärmegewitter

Gefahr durch Nass- und Gleitschneelawinen

dvd/dpa

Endlich vorbei mit Kälte, Schnee und Eis! Am Sonntag versprechen uns die Wetterexperten in Bayern und Franken den Frühling. Endlich!Zwar hat die Sonne hie und da laut Deutschem Wetterdienst (DWD) große Mühe durch die Wolken zu kommen, aber vielerorts kann man morgen die Sonne genießen und es wird warm.Im Mittel steigen die Temperaturen am 11. März auf 15 bis 19 Grad. Im Chiemgau in Bayern werden sogar die 20 Grad geknackt.Zum Abend hin kann es aber dann erstegeben. Vor allem an Spessart und Rhön und in Schwaben kann es Schauer geben.Mehr und mehr Gewitter gibt es dann in der Nacht zum Montag. Es kühlt auf 8 bis 3 Grad ab.Der Lawinenwarndienst Bayern warnte am Samstag in den Allgäuer Alpen vor erheblicheroberhalb von 1800 Metern. Bereits einzelne Skifahrer könnten eine Lawine auslösen. In übrigen bayerischen Alpenraum herrschte zunächst die Warnstufe zwei von fünf.Ein Nachteil des schönen Wetters: Für Allergiker beginnt die Heuschnupfenzeit. Denn der Pollenflug hat begonnen.Am Montag folgen dem nächtlichen Regen einzelne Schauer oder auch kurze Gewitter nach, zwischendurch lässt sich jedoch auch die Sonne blicken.Laut DWD liegen die Höchsttemperatur zwischen 9 Grad am Bayerischen Wald und 16 Grad am Untermain. Der Südwestwind frischt über die Mittags- und Nachmittagsstunden gebietsweise stark böig auf.In der Nacht zum Dienstag gibt es hier und da noch etwas Regen, aber auch einige Wolkenlücken. Die Tiefstwerte liegen zwischen 7 und 2 Grad.